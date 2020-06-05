Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 05.06.2020 09:30
Підтверджені:
Україна25964
Кременчук110
Хворі:
Україна13830
Кременчук4
Одужало:
Україна11372
Кременчук102
Померло:
Україна762
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу ще у 553 українців виявили коронавірусну хворобу

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 803

 

Загалом у нашій країні налічують 25 964 лабораторно підтверджені випадки COVID-19

Станом на 9.00 на 5 червня в Україні налічують 25 964 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 762 летальні, 11 372 пацієнти одужали. За інформацією МОЗ України, за добу зафіксували 553 нові випадки. Загалом проведено 403 551 тестування ПЛР-методом.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1093 випадки;
  • Волинська область — 1008 випадків;
  • Дніпропетровська область — 960 випадків;
  • Донецька область — 195 випадків;
  • Житомирська область — 855 випадків;
  • Закарпатська область — 1280 випадків;
  • Запорізька область — 477 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1507 випадків;
  • Кіровоградська область — 538 випадків;
  • м. Київ — 3292 випадки;
  • Київська область — 1711 випадків;
  • Львівська область — 1988 випадків;
  • Луганська область — 51 випадок;
  • Миколаївська область — 307 випадків;
  • Одеська область — 970 випадків;
  • Полтавська область — 272 випадки;
  • Рівненська область — 1962 випадки;
  • Сумська область — 188 випадків;
  • Тернопільська область — 1233 випадки;
  • Харківська область — 1196 випадків;
  • Херсонська область — 179 випадків;
  • Хмельницька область — 501 випадок;
  • Чернівецька область — 3519 випадків;
  • Черкаська область — 432 випадки;
  • Чернігівська область — 250 випадків.

Як повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, на Полтавщині від коронавірусної інфекції одужали вже 255 жителів області, продовжують хворіти 4 людини.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика

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