За добу ще у 553 українців виявили коронавірусну хворобу

Загалом у нашій країні налічують 25 964 лабораторно підтверджені випадки COVID-19
Станом на 9.00 на 5 червня в Україні налічують 25 964 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 762 летальні, 11 372 пацієнти одужали. За інформацією МОЗ України, за добу зафіксували 553 нові випадки. Загалом проведено 403 551 тестування ПЛР-методом.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1093 випадки;
- Волинська область — 1008 випадків;
- Дніпропетровська область — 960 випадків;
- Донецька область — 195 випадків;
- Житомирська область — 855 випадків;
- Закарпатська область — 1280 випадків;
- Запорізька область — 477 випадків;
- Івано-Франківська область — 1507 випадків;
- Кіровоградська область — 538 випадків;
- м. Київ — 3292 випадки;
- Київська область — 1711 випадків;
- Львівська область — 1988 випадків;
- Луганська область — 51 випадок;
- Миколаївська область — 307 випадків;
- Одеська область — 970 випадків;
- Полтавська область — 272 випадки;
- Рівненська область — 1962 випадки;
- Сумська область — 188 випадків;
- Тернопільська область — 1233 випадки;
- Харківська область — 1196 випадків;
- Херсонська область — 179 випадків;
- Хмельницька область — 501 випадок;
- Чернівецька область — 3519 випадків;
- Черкаська область — 432 випадки;
- Чернігівська область — 250 випадків.
Як повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, на Полтавщині від коронавірусної інфекції одужали вже 255 жителів області, продовжують хворіти 4 людини.