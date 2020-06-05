Юним спортсменам до 12 років дозволити тренування, але...

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Зміни торкнулися не всіх

З 5 червня послабили карантин у деяких сферах. Деякі пункти постанови Головного санітарного лікаря України торкнулися спорту. Ці зміни також затвердили на засіданні протиепідемідемічної комісії при виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради.





На період адаптивного карантину дозволити функціонування басейнів для вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл навчально-тренувальних груп 2 року навчання та старше.





Заборонили функціонування фітнес-барів та кулерів з водою, дитячих кімнат, спа-зон та надання послуг масажу. А також проведення групових занять для дітей віком до 12 років, крім вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл.





Також протягом наступного тижня «спортивний ревізор» завітає до кожного спортивного закладу й перевірить на наявність дотримання карантину.