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Кременчук, Спорт, Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Юним спортсменам до 12 років дозволити тренування, але...

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 722

 

Зміни торкнулися не всіх

З 5 червня послабили карантин у деяких сферах. Деякі пункти постанови Головного санітарного лікаря України торкнулися спорту. Ці зміни також затвердили на засіданні протиепідемідемічної комісії при виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради. 


На період адаптивного карантину дозволити функціонування басейнів для вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл навчально-тренувальних груп 2 року навчання та старше.


Заборонили функціонування фітнес-барів та кулерів з водою, дитячих кімнат, спа-зон та надання послуг масажу. А також проведення групових занять для дітей віком до 12 років, крім вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл.


Діти до 12 років у групах поки не займатимуться спортом
Також протягом наступного тижня «спортивний ревізор» завітає до кожного спортивного закладу й перевірить на наявність дотримання карантину. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: спорт карантин

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