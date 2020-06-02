Віталій Малецький пройшов ІФА-тестування: мер не хворів на коронавірус (додано)

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 159 Коментарів: 6

Мер Віталій Малецький пройшов ІФА-діагностику, яка показала, що він не хворів на коронавірусну інфекцію. Про це стало відомо 2 червня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





- Вчора ми перевірили, як беруть ІФА-тести, ми попросили, щоб кільком працівникам виконкому зробили ІФА-тест. Насправді здали, є результат, у мене - негативний, тобто не хворів і зараз не хворію, - відповів мер.





За його спостереженнями, у нашому місті треба підтягти роботу медичних бригад, які беруть аналізи, і ширше використовувати сучасні технологічні засоби для забору біоматеріалу:





- І зараз є в нас шанс зробити медицину сучасною, ну, так сталося, що наша медицина десь лишилася на початку 90-х років щодо технічного оснащення, щодо технологій саме діагностики, - прокоментував пан Малецький.





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На запитання міський голова пояснив, з якою метою власне зробив ІФА-тестування. Завтра, 3 червня, Віталій Малецький о 9.00 має зустрітися з іноземним дипломатом, послом однієї з європейських країн. Тому перевірили мера та всіх осіб, які контактуватимуть з гостем (хворих у мерії не виявили).





- Для того, щоб дотримуватися і дипломатичного протоколу, і зважаючи на те, що у нас були випадки контактів з хворими людьми, було проведено ІФА-тестування. Завтра у нас о 9 годині іноземець, людина з іншої країни. Ми маємо як дотриматися всіх вимог щодо себе, так і щодо нього. Тому теж буде зроблено температурний скринінг, незважаючи на статус і таке інше, - каже міський голова.