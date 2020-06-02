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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Віталій Малецький пройшов ІФА-тестування: мер не хворів на коронавірус (додано)

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 159 Коментарів: 6

 

Аналіз міський голова здав вчора, 1 червня

Мер Віталій Малецький пройшов ІФА-діагностику, яка показала, що він не хворів на коронавірусну інфекцію. Про це стало відомо 2 червня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


- Вчора ми перевірили, як беруть ІФА-тести, ми попросили, щоб кільком працівникам виконкому зробили ІФА-тест. Насправді здали, є результат, у мене - негативний, тобто не хворів і зараз не хворію, - відповів мер.


За його спостереженнями, у нашому місті треба підтягти роботу медичних бригад, які беруть аналізи, і ширше використовувати сучасні технологічні засоби для забору біоматеріалу:


- І зараз є в нас шанс зробити медицину сучасною, ну, так сталося, що наша медицина десь лишилася на початку 90-х років щодо технічного оснащення, щодо технологій саме діагностики, - прокоментував пан Малецький.


Додано:


На запитання міський голова пояснив, з якою метою власне зробив ІФА-тестування. Завтра, 3 червня, Віталій Малецький о 9.00 має зустрітися з іноземним дипломатом, послом однієї з європейських країн. Тому перевірили мера та всіх осіб, які контактуватимуть з гостем (хворих у мерії не виявили).


- Для того, щоб дотримуватися і дипломатичного протоколу, і зважаючи на те, що у нас були випадки контактів з хворими людьми, було проведено ІФА-тестування. Завтра у нас о 9 годині іноземець, людина з іншої країни. Ми маємо як дотриматися всіх вимог щодо себе, так і щодо нього. Тому теж буде зроблено температурний скринінг, незважаючи на статус і таке інше, - каже міський голова.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: мэр Виталий Малецкий ИФА-тестирование анализы коронавірус коронавирус

Коментарі: 6

115
Piton78:
Сьогодні, 11:09

І в скільки Вітальці обійшовся тест? Чи направлення дали?


15 0
295
stronzo:
Сьогодні, 11:42

- І зараз є в нас шанс зробити медицину сучасною...прокоментував пан Малецький.

 

І якими звитягами в цьому напрямку на четвертому році керування можна похизуватись? Лабораторією на 10 квадратів за 2 мільйони яка робить один єдиний тест? Чи "оптимізацією" стоматологічних клінік?

А, ясно: він каже "є шанс", тобто це не означає, що буде щось робитись. Вибачаюсь, не вірно зрозумів невтомного працівника. 


16 0
151
X-YZ:
Сьогодні, 13:50

на початку 90-х?

Виталя, ты шо белины объелся?

Всё вполне допустимо, а если бы ты со своей молодой командой не пилили на этом бабло то было бы ещё лучше.

 

И ЦРБ тебе ещё боком вылезет.


9 0
124
marinochka__30:
Сьогодні, 15:22

ну он типа обязан это сделать, обычное дело,в каждом городе мер прошёл тест


1 4
215
sergey.kovalenko:
Сьогодні, 16:04

Не успела лаборатория заработать, как ее уже ***...Людям по-ходу никогда не угодить. 


1 1
1 584
Хатаб:
Сьогодні, 16:41

Логічно було б, якби в умовах пандемії всі подібні тестування проводили безкоштовно. 


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