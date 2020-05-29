З 26 травня до інфекційного відділення ЛІЛ «Кременчуцька» надійшли 5 пацієнтів з пневмонією

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ПЛР-тестування на коронавірус у них показало негативний результат

З 26 травня 5 пацієнтів надійшли до інфекційного відділення ЛІЛ «Кременчуцька» з пневмонією, у них ПЛР-тестування на коронавірус показало негативний результат. Про це стало відомо на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





В інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» перебуває 15 пацієнтів, один з ГРВІ, 14 – з пневмонією, важкохворих немає.





Загалом зараз на стаціонарі з пневмонією у лікарнях Кременчука лежить 17 людей, одна дитина з таким діагнозом – у дитячій лікарні (ПЛР-тести на коронавірус у неї негативні, тому її перевели з боксованого відділення у пульмонологічне).





За минулу добу з ГРВІ до лікарів звернулися 13 дорослих та 6 дітей, грипу та пневмонії не реєстрували.





Що стосується коронавірусної статистики, у нашому місті нараховують 107 випадків коронавірусної хвороби, 6 людей знаходиться на лікуванні (5 на стаціонарі, один – амбулаторно під наглядом сімейного лікаря), 97 пацієнтів одужали, а чотири особи померли.





З початку введення карантину на самоізоляції перебувало 864, станом на 29 травня їх залишилося 38. Із них двоє – у лікарні відновного лікування, у цьому медзакладі з 1 червня завершується термін обсервації, і після знезараження лікарня через кілька днів зможе приймати планових пацієнтів.





За минулу добу з самоізоляції вибуло 20 контактних осіб і 14 тих, хто повернувся з-за кордону, а самоізолювалися троє людей, які повернули з Чехії, Словенії та Греції до Кременчука.