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З 1 червня кременчужани зможуть купити залізничні квитки за 90 днів до дати відправлення

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 663

«Укрзалізниця» запроваджує нові правила продажу квитків

З 1 червня «Укрзалізниця» запроваджує нові правила продажу квитків, повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Facebook. Тепер квитки продаватимуть за 90 днів до дати відправлення, а не 45-60, як було раніше.


Криклій вказав, що завдяки новим правилам УЗ зможе гнучкіше реагувати на попит і завчасно призначати потяги на більш популярні дати і напрямки. Щодо поновлення руху поїздів, то міністр зазначив, що дату відкриття рейсів визначають обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, які  ухвалюють рішення про послаблення карантину та відновлення сполучення.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: Укрзалізниця квитки билеты потяг

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