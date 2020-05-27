З 1 червня кременчужани зможуть купити залізничні квитки за 90 днів до дати відправлення

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 663

З 1 червня «Укрзалізниця» запроваджує нові правила продажу квитків, повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Facebook. Тепер квитки продаватимуть за 90 днів до дати відправлення, а не 45-60, як було раніше.





Криклій вказав, що завдяки новим правилам УЗ зможе гнучкіше реагувати на попит і завчасно призначати потяги на більш популярні дати і напрямки. Щодо поновлення руху поїздів, то міністр зазначив, що дату відкриття рейсів визначають обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, які ухвалюють рішення про послаблення карантину та відновлення сполучення.



