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Надзвичайні новини

Кременчуцькі патрульні склали «нетверезий» протокол на працівника Харківського національного університету внутрішніх справ

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 877 Коментарів: 2

Склали протокол та постанову

У розпорядженні «Телеграфа» опинилися два адмінматеріали, складені на особу з керівництва Харківського національного університету внутрішніх справ. Мова йде про протокол за порушення ст. 130 та постанову за порушення ч. 1 ст. 122 КУпАП.


Відповідно до постанови, 26 травня громадянин Ш. рухався на BMW вулицею Троїцькою та біля будинку №72/60 почав рух на заборонений сигнал світлофора. За це його оштрафували на 425 гривень по ч. 1 ст. 122 КУпАП (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху). Чоловік з постановою не згодився.  


 


Крім того, на чоловіка склали протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції). Від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння відмовився. Громадянин у протоколі написав, що з обставинами, викладеними у протоколі, не згоден, алкогольних речовин не вживав.


 

 

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Автор: ТелеграфЪ
Теги: админпротокол

Коментарі: 2

3 325
Daniel Mroz:
Сьогодні, 13:37

Проректор ХНУВС, колишній депутат від БЮТ? Питання до капрала, який складав протокол- чи був водій відсторонений від подальшого керування БМВ? 


1 0
4 500
Solenoid:
Сьогодні, 14:55

Странная логика.... Я не употреблял бухло, я трезвый! Но проходить экспертизу не буду. Значить синий. Кстати, алкогольные вещества - это что? Наркотические вещества есть, а вот за алкогольные первый раз слышу.


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