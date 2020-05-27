Кременчуцькі патрульні склали «нетверезий» протокол на працівника Харківського національного університету внутрішніх справ

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 877 Коментарів: 2

У розпорядженні «Телеграфа» опинилися два адмінматеріали, складені на особу з керівництва Харківського національного університету внутрішніх справ. Мова йде про протокол за порушення ст. 130 та постанову за порушення ч. 1 ст. 122 КУпАП.





Відповідно до постанови, 26 травня громадянин Ш. рухався на BMW вулицею Троїцькою та біля будинку №72/60 почав рух на заборонений сигнал світлофора. За це його оштрафували на 425 гривень по ч. 1 ст. 122 КУпАП (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху). Чоловік з постановою не згодився.









Крім того, на чоловіка склали протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції). Від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння відмовився. Громадянин у протоколі написав, що з обставинами, викладеними у протоколі, не згоден, алкогольних речовин не вживав.



