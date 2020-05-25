За добу в Україні інфікувалося коронавірусом 259 осіб

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В Україні зафіксовано 21 245 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це інформує МОЗ України.





Станом на ранок 25 травня в Україні померло 623 людини, 7 234 осіб одужало. За добу зафіксовано 259 нових випадків.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена: