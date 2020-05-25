Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 25.05.2020 10:50
Підтверджені:
Україна21245
Кременчук106
Хворі:
Україна13388
Кременчук9
Одужало:
Україна7234
Кременчук93
Померло:
Україна623
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні інфікувалося коронавірусом 259 осіб

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 555

 

Кількість інфікованих перевищила 21 тисячу

В Україні зафіксовано 21 245 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це інформує МОЗ України.


Станом на ранок 25 травня в Україні померло 623 людини, 7 234 осіб одужало. За добу зафіксовано 259 нових випадків.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 892 випадки;
  • Волинська область — 783 випадки;
  • Дніпропетровська область — 875 випадків;
  • Донецька область — 148 випадків;
  • Житомирська область — 641 випадок;
  • Закарпатська область — 1082 випадки;
  • Запорізька область — 415 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1281 випадок;
  • Кіровоградська область — 478 випадків;
  • м. Київ — 2652 випадки;
  • Київська область — 1437 випадків;
  • Львівська область — 1360 випадків;
  • Луганська область — 43 випадки;
  • Миколаївська область — 281 випадок;
  • Одеська область — 832 випадки;
  • Полтавська область — 266 випадків;
  • Рівненська область — 1434 випадки;
  • Сумська область — 166 випадків;
  • Тернопільська область — 1121 випадок;
  • Харківська область — 912 випадків;
  • Херсонська область — 177 випадків;
  • Хмельницька область — 364 випадки;
  • Чернівецька область — 3083 випадки;
  • Черкаська область — 391 випадок;
  • Чернігівська область — 131 випадок.
0
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус карантин

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх