За добу в Україні інфікувалося коронавірусом 259 осіб
Сьогодні, 10:01
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Кількість інфікованих перевищила 21 тисячу
В Україні зафіксовано 21 245 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це інформує МОЗ України.
Станом на ранок 25 травня в Україні померло 623 людини, 7 234 осіб одужало. За добу зафіксовано 259 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 892 випадки;
- Волинська область — 783 випадки;
- Дніпропетровська область — 875 випадків;
- Донецька область — 148 випадків;
- Житомирська область — 641 випадок;
- Закарпатська область — 1082 випадки;
- Запорізька область — 415 випадків;
- Івано-Франківська область — 1281 випадок;
- Кіровоградська область — 478 випадків;
- м. Київ — 2652 випадки;
- Київська область — 1437 випадків;
- Львівська область — 1360 випадків;
- Луганська область — 43 випадки;
- Миколаївська область — 281 випадок;
- Одеська область — 832 випадки;
- Полтавська область — 266 випадків;
- Рівненська область — 1434 випадки;
- Сумська область — 166 випадків;
- Тернопільська область — 1121 випадок;
- Харківська область — 912 випадків;
- Херсонська область — 177 випадків;
- Хмельницька область — 364 випадки;
- Чернівецька область — 3083 випадки;
- Черкаська область — 391 випадок;
- Чернігівська область — 131 випадок.