400 медиків з Кременчука перевозитимуть у транспорті безкоштовно

Сьогодні, 14:18 Переглядів: 283

Не весь медичний персонал матиме можливість безкоштовно скористатися тролейбусом або маршруткою

На засіданні техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій затвердили рішення, згідно з яким медиків перевозитимуть безкоштовно. Скористатися такою можливістю мають лише близько 400 медиків Кременчука, які працюють з хворими на коронавірус, чи на дослідженнях в лабораторії. Відшкодування за їх перевезення і далі компенсуватимуть перевізникам за рахунок міського бюджету.





Перевозитимуть безкоштовно медиків інфекційного відділення ЛІЛ"Кременчуцька", міської дитячої лікарні, лабораторного центру, який при пологовому будинку, виїзних бригад станції екстреної допомоги.





Медикам видадуть нові посвідчення, згідно з якими вони зможуть їздити. Старі посвідчення рекомендують зберегти, адже можливі зміни.