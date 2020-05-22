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Кременчук, Освіта, Коронавірус / Карантин

Стало відомо коли школярі здаватимуть ЗНО в масках

Сьогодні, 11:07 Переглядів: 613

 

Остаточне рішення ухвалили 20 травня

Міністерство освіти науки України 20 травня ухвалило рішення про терміни проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році.


Відтак основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 25 червня тестуванням з математики і завершиться 17 липня тестуванням з хімії.


Розклад тестування ЗНО:

  • з математики- 25 червня
  • з української мови і літератури відбудеться - 30 червня
  • з фізики - 2 липня
  • з іспанської, німецької, французької мов - 6 липня
  • з англійської мови - 7 липня
  • з історії України - 9 липня
  • з біології - 13 липня
  • з географії - 15 липня
  • з хімії - 17 липня


До 4 червня 2020 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.


Інформацію про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 29 липня 2020 року.


Додаткова сесія ЗНО запланована на 23 липня – 11 серпня, а результати буде розміщено до 14 серпня. Цьогоріч для участі в додатковій сесії ЗНО зможуть зареєструватися під час додаткового періоду реєстрації (25 травня – 9 червня) всі, хто не зміг зреєструватися протягом 3 лютого - 24 березня.


Нагадаємо, що під час роботи на ЗНО діти весь час будуть у масках. Відповідна норма передбачена постановою головного санітарного лікаря України, що містить вимоги до проведення ЗНО в умовах пандемії. Також кожен учасник тестування буде забезпечений двома масками, а двері аудиторії будуть відчиненими, щоб діти не брали дверну ручку руками під час входу в аудиторію. До того аудиторії мають бути провітрені упродовж пів години.

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Автор: Альона Душенко
Теги: карантин освіта
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