Стало відомо коли школярі здаватимуть ЗНО в масках

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Міністерство освіти науки України 20 травня ухвалило рішення про терміни проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році.





Відтак основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 25 червня тестуванням з математики і завершиться 17 липня тестуванням з хімії.





Розклад тестування ЗНО:

з математики- 25 червня

з української мови і літератури відбудеться - 30 червня

з фізики - 2 липня

з іспанської, німецької, французької мов - 6 липня

з англійської мови - 7 липня

з історії України - 9 липня

з біології - 13 липня

з географії - 15 липня

з хімії - 17 липня





До 4 червня 2020 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.





Інформацію про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 29 липня 2020 року.





Додаткова сесія ЗНО запланована на 23 липня – 11 серпня, а результати буде розміщено до 14 серпня. Цьогоріч для участі в додатковій сесії ЗНО зможуть зареєструватися під час додаткового періоду реєстрації (25 травня – 9 червня) всі, хто не зміг зреєструватися протягом 3 лютого - 24 березня.





Нагадаємо, що під час роботи на ЗНО діти весь час будуть у масках. Відповідна норма передбачена постановою головного санітарного лікаря України, що містить вимоги до проведення ЗНО в умовах пандемії. Також кожен учасник тестування буде забезпечений двома масками, а двері аудиторії будуть відчиненими, щоб діти не брали дверну ручку руками під час входу в аудиторію. До того аудиторії мають бути провітрені упродовж пів години.