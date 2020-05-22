Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

На вихідні транспорт Кременчука курсуватиме у режимі «спецперевезення»

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 508

 

Громадський транспорт працюватиме як і раніше

Полтавська область за рішенням МОЗ виявилася не готовою до пом’якшення карантину з 22 травня, особливо в частині відновлення роботи транспорту, оскільки не виконана одна з трьох обов’язкових умов, визначених урядом, а саме: якщо у регіоні середня кількість ПЛР та ІФА тестувань становить більше 12-ти на 100 тисяч населення. По області ця цифра становить на сьогодні 7,32. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.


Тому в місті пом’якшувальні карантинні заходи не вводитимуться. А значить, принаймні у вихідні дні 23 і 24 травня, громадський транспорт у місті працюватиме в режимі спецперевезень, як і раніше, без пільг (виняток-медичні працівники).


Також поки що залишається не визначеним питання відкриття дитячих садочків, проведення спортивних та релігійних заходів. На даний момент все залишається без змін. Кременчук чекає на рішення обласної комісії з питань ТЕБ та НС. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: транспорт карантин
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