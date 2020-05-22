Троє кременчужан одужали від коронавірусноі хвороби

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Сьогодні маємо ще трьох кременчужан, які одужали від коронавірусноі хвороби. Це двічі підтверджено негативними результатами ПЛР-тестів. Про це написав у вечірньому звіті міський голова Кременчука Віталій Малецький.





- За рішенням Уряду відсьогодні в Україні мав бути пом‘якшений карантин. Проте для цього кожен регіон мав виконати певні умови за трьома критеріями. Наша область виконала умови за двома критеріями, крім середнього показника кількості тестувань на коронавірусну інфекцію на 100 тисяч населення. Норматив складає 12 тестувань на 100 тисяч населення, показник області - 7,32. Через це Полтавська область увійшла до переліку регіонів, де сьогодні карантин не може бути пом‘якшений. При цьому, Кременчук виконав умови за всіма критеріями, середній показник тестувань у місті на 100 тисяч населення складає 61,8, що в п‘ять разів перевищує мінімальний норматив.





Через те, що Полтавська область не виконала умов для пом’якшення карантину, завтра у нас ще не запрацює громадський транспорт у звичайному режимі, не будуть дозволені внутрішні обласні перевезення, спортивні змагання тощо. Проте, якщо ситуація зміниться, ми готові оперативно, о 14:00 23 травня, провести засідання протиепідемічної комісії, комісії ТЕБНС та виконкому, щоб якомога швидше ввести пом‘якшення карантину у місті. Чекаємо на показники області, які вранці оприлюднить МОЗ. - нагадав мер.