Прохладная весна: на выходных возможен мелкий дождь с ветром

Конец мая особо не отличается тёплой погодой - вот и на этих выходных в Кременчуге будет достаточно прохладно, кроме того, синоптики сообщают о мелком дожде и сильном ветре в городе.
Ventusky обещает дожди во второй половине дня в субботу, 23 мая, а также сильный ветер, до 17 км/час. Воскресенье, 24 мая, пройдёт без осадков. Воздух на уикенд прогреется от +5°С до +16°С.
Sinoptik рисует подобную погодную картину: пасмурное небо весь день и мелкий дождь с 15.00 до 18.00 в субботу, 23 мая, и «сухое» воскресенье, 24 мая. Температурный минимум составит +6°С, а максимум +15°С.
А вот Gismeteo прогнозирует небольшой дождь на протяжении всех выходных дней. Столбики термометров кременчужан покажут от +7°С до всего +14°С.