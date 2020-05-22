В Україні хворих на COVID-19 вже більше 20 тисяч

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На Полтавщині кількість людей, які захворіли, за добу не змінилася

Станом на 9.00 22 травня в Україні налічують вже 20148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужало. МОЗ інформує, що за добу зафіксували 442 нові випадки.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 824 випадки;

Волинська область — 740 випадків;

Дніпропетровська область — 859 випадків;

Донецька область — 141 випадок;

Житомирська область — 607 випадків;

Закарпатська область — 1003 випадки;

Запорізька область — 401 випадок;

Івано-Франківська область — 1268 випадків;

Кіровоградська область — 460 випадків;

м. Київ — 2522 випадки;

Київська область — 1344 випадки;

Львівська область — 1240 випадків;

Луганська область — 43 випадки;

Миколаївська область — 277 випадків;

Одеська область — 814 випадків;

Полтавська область — 266 випадків;

Рівненська область — 1323 випадки;

Сумська область — 166 випадків;

Тернопільська область — 1105 випадків;

Харківська область — 866 випадків;

Херсонська область — 173 випадки;

Хмельницька область — 299 випадків;

Чернівецька область — 2905 випадків;

Черкаська область — 383 випадки;

Чернігівська область — 119 випадків.





За даними голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова, за минулу добу на Полтавщині не виявили нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Загалом одужали вже 218 жителів області. Відповідно кількість тих, хто продовжує хворіти, зменшилася до 38 людей.