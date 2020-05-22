У Кременчуці запустять тролейбуси на Третій Занасип та на Полтавський проспект

У Кременчуці найближчим часом планують запустити тролейбуси на Третій Занасип та на Полтавський проспект. Про це розповів міський голова Віталій Малецький на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.
Тролейбус на Полтавський проспект фактично готовий, а для рогатого транспорту на Третій Занасип комплектуючі вже закуплені, проводяться роботи. Департамент ЖКГ та управління транспорту вивчають потенційний маршрут руху тролейбусу на Занасип та висоту шляхопроводів, бо там є питання щодо поворотів, розширення та ремонту проїжджої частини.
У тролейбусному управлінні фахівці провідних тролейбуснобудівних організацій працюють із тролейбусом 1+, який курсує на Петрівку, і з 22 травня він має повернутися на свій маршрут.