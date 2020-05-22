У Кременчуці запустять тролейбуси на Третій Занасип та на Полтавський проспект

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 1 546 Коментарів: 7

У Кременчуці найближчим часом планують запустити тролейбуси на Третій Занасип та на Полтавський проспект. Про це розповів міський голова Віталій Малецький на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





Тролейбус на Полтавський проспект фактично готовий, а для рогатого транспорту на Третій Занасип комплектуючі вже закуплені, проводяться роботи. Департамент ЖКГ та управління транспорту вивчають потенційний маршрут руху тролейбусу на Занасип та висоту шляхопроводів, бо там є питання щодо поворотів, розширення та ремонту проїжджої частини.





- Там вулиця Багратіона потребує ремонту повного, перекладання асфальтобетонного покриття, вулиця Мічуріна в районі дитячого садочку, зупинки і виїзду в бік третьої школи потребує теж капітального ремонту або поточного ремонту з перекладанням верхнього шару асфальтобетону. Тобто є ряд технічних зауважень, які потрібно нам виконати для того, щоб запустити туди тролейбус, - прокоментував Віталій Малецький.



У тролейбусному управлінні фахівці провідних тролейбуснобудівних організацій працюють із тролейбусом 1+, який курсує на Петрівку, і з 22 травня він має повернутися на свій маршрут.