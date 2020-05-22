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У Кременчуці запустять тролейбуси на Третій Занасип та на Полтавський проспект

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 1 546 Коментарів: 7

 

З 22 травня тролейбус 1+ повертається на Петрівку

У Кременчуці найближчим часом планують запустити тролейбуси на Третій Занасип та на Полтавський проспект. Про це розповів міський голова Віталій Малецький на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


Тролейбус на Полтавський проспект фактично готовий, а для рогатого транспорту на Третій Занасип комплектуючі вже закуплені, проводяться роботи. Департамент ЖКГ та управління транспорту вивчають потенційний маршрут руху тролейбусу на Занасип та висоту шляхопроводів, бо там є питання щодо поворотів, розширення та ремонту проїжджої частини.


- Там вулиця Багратіона потребує ремонту повного, перекладання асфальтобетонного покриття, вулиця Мічуріна в районі дитячого садочку, зупинки і виїзду в бік третьої школи потребує теж капітального ремонту або поточного ремонту з перекладанням верхнього шару асфальтобетону. Тобто є ряд технічних зауважень, які потрібно нам виконати для того, щоб запустити туди тролейбус, - прокоментував Віталій Малецький.


У тролейбусному управлінні фахівці провідних тролейбуснобудівних організацій працюють із тролейбусом 1+, який курсує на Петрівку, і з 22 травня він має повернутися на свій маршрут.

1
Автор: Катерина Турубара
Теги: тролейбус транспорт

Коментарі: 7

1 248
shtai:
Сьогодні, 10:00

График один через три (в днях)?


8 0
884
jondin:
Сьогодні, 10:27

на петровку через *** ходит еще и на 3 занасіп с большой кахновкой хотят запустить.


6 0
119
DioGen:
Сьогодні, 11:07

А по Полтавскому как долеко он будет курсировать? До Хлебзавода четыре километра, плюс там два моста. А у них запас автономного хода на 2км. Или провода собираются бросить?


0 0
108
marinochka__30:
Сьогодні, 11:16

даже расширять там что-то хотят, что происходит,почему всё так хорошо?)


0 6
27
Марина Василенко:
Сьогодні, 11:31

Это отличные новости, ведь людям нужно передвигаться по городу без проблем.


0 6
91
Piton78:
Сьогодні, 12:00

А як же Потоки? Вони також чекають гарну дорогу і тролейбуси! Ау Віталька роби щось годі бабло тирити!


1 0
537
LYuSIYa:
Сьогодні, 12:04

Цитата: marinochka__30

даже расширять там что-то хотят, что происходит,почему всё так хорошо?)

Ну чому все так добре? smilesmiley


0 0

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