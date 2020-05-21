«Карантинний» протокол склали на чоловіка, який у кременчуцькому магазині займався благодійністю без маски

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 428

20 травня у Кременчуці склали протокол за порушення ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей). Адмінматеріали склали на чоловіка, який перебував у магазині без маски. Деталі інциденту розповів керівник патрульної поліції Олександр Борзенко сьогодні, 21 травня, під час засідання оперативного штабу в мерії.





Представник однієї з благодійних організацій збирав гроші у магазині. При цьому він був без засобів індивідуального захисту. Поліцію викликав охоронець магазину.