На Полтавщині викрили підпільне казино

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 0

Потрапити туди можна було за паролем

У Лубнах поліція викрила діяльність підпільних «казино», до яких клієнти потрапляли за телефонним дзвінком та завчасно обумовленим паролем. Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.





Під час проведення п’яти санкціонованих обшуків у гральних закладах слідчі вилучили комп’ютерну техніку, WI-FI-роутери, мобільні термінали, відеореєстратори, меблі, побутову техніку для обслуговування клієнтів та гривні.





У кримінальному провадженні, відкритому за ч.1 ст.203-2 Кримінального кодексу України (заняття гральним бізнесом), тривають процесуальні дії. Санкція статті передбачає штраф у розмірі від 170 тисяч до 680 тисяч гривень.