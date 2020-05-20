В Україні кількість інфікованих коронавірусом перетнула позначку 19 тисяч

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За добу коронавірусну інфекцію підтвердили у 354 людей

Станом на ранок 20 травня в Україні 19 230 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. 564 людини померли, 5955 осіб одужало. За добу зафіксовано 354 нові випадки.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена: