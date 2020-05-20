Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 20.05.2020 10:10
Підтверджені:
Україна19230
Кременчук104
Хворі:
Україна12711
Кременчук19
Вилікувалось:
Україна5955
Кременчук81
Померло:
Україна564
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні кількість інфікованих коронавірусом перетнула позначку 19 тисяч

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За добу коронавірусну інфекцію підтвердили у 354 людей

Станом на ранок 20 травня в Україні 19 230 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. 564 людини померли, 5955 осіб одужало. За добу зафіксовано 354 нові випадки.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 766 випадків;
  • Волинська область — 676 випадків;
  • Дніпропетровська область — 849 випадків;
  • Донецька область — 133 випадки;
  • Житомирська область — 583 випадки;
  • Закарпатська область — 922 випадки;
  • Запорізька область — 385 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1246 випадків;
  • Кіровоградська область — 450 випадків;
  • м. Київ — 2410 випадків;
  • Київська область — 1261 випадок;
  • Львівська область — 1136 випадків;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 264 випадки;
  • Одеська область — 792 випадки;
  • Полтавська область — 265 випадків;
  • Рівненська область — 1217 випадків;
  • Сумська область — 164 випадки;
  • Тернопільська область — 1089 випадків;
  • Харківська область — 836 випадків;
  • Херсонська область — 172 випадки;
  • Хмельницька область — 280 випадків;
  • Чернівецька область — 2796 випадків;
  • Черкаська область — 381 випадок;
  • Чернігівська область — 115 випадків.
У Кременчуці 42-річна жінка захворіла на Covid-19
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус карантин

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