В Україні кількість інфікованих коронавірусом перетнула позначку 19 тисяч
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За добу коронавірусну інфекцію підтвердили у 354 людей
Станом на ранок 20 травня в Україні 19 230 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. 564 людини померли, 5955 осіб одужало. За добу зафіксовано 354 нові випадки.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 766 випадків;
- Волинська область — 676 випадків;
- Дніпропетровська область — 849 випадків;
- Донецька область — 133 випадки;
- Житомирська область — 583 випадки;
- Закарпатська область — 922 випадки;
- Запорізька область — 385 випадків;
- Івано-Франківська область — 1246 випадків;
- Кіровоградська область — 450 випадків;
- м. Київ — 2410 випадків;
- Київська область — 1261 випадок;
- Львівська область — 1136 випадків;
- Луганська область — 42 випадки;
- Миколаївська область — 264 випадки;
- Одеська область — 792 випадки;
- Полтавська область — 265 випадків;
- Рівненська область — 1217 випадків;
- Сумська область — 164 випадки;
- Тернопільська область — 1089 випадків;
- Харківська область — 836 випадків;
- Херсонська область — 172 випадки;
- Хмельницька область — 280 випадків;
- Чернівецька область — 2796 випадків;
- Черкаська область — 381 випадок;
- Чернігівська область — 115 випадків.