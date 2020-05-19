З 22 травня в Україні планують відкрити готелі, дитячі садки та відновити рух приміського транспорту

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Вже з 22 травня розглянуть можливість переходу до другого етапу карантину, який включає низку пом'якшень. Кабінет Міністрів України повідомляє, що ймовірно дозволять рух міського і приміського наземного транспорту та проведення спортивних змагань без глядачів. Також відновлять роботу готелів, окрім хостелів, але не роботу ресторанів і басейнів у готелях. Також буде надана можливість проведення служб у храмах з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів.





З 25 травня Уряд планує дозволити роботу дитячих садочків, а також роботу метрополітену в тих містах, де буде дозволяти епідеміологічна ситуація.





Якщо дозволятиме епідеміологічна ситуація, з 1 червня запровадять третій етап. Мова йде про відновлення роботи навчальних заходів, відкриття спортзалів та фітнес-центрів (без басейнів) та відновлення міжобласних перевезень. Авіасполучення також може бути відновлено в червні.