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Кременчук, Полтавщина

З 22 травня в Україні планують відкрити готелі, дитячі садки та відновити рух приміського транспорту

Сьогодні, 09:45 Переглядів: 1 368

Відбудеться перехід до другого етапу карантину

Вже з 22 травня розглянуть можливість переходу до другого етапу карантину, який включає низку пом'якшень. Кабінет Міністрів України повідомляє, що ймовірно дозволять рух міського і приміського наземного транспорту та проведення спортивних змагань без глядачів. Також відновлять роботу готелів, окрім хостелів, але не роботу ресторанів і басейнів у готелях. Також буде надана можливість проведення служб у храмах з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів.


З 25 травня Уряд планує дозволити роботу дитячих садочків, а також роботу метрополітену в тих містах, де буде дозволяти епідеміологічна ситуація.


Якщо дозволятиме епідеміологічна ситуація, з 1 червня запровадять третій етап. Мова йде про відновлення роботи навчальних заходів, відкриття спортзалів та фітнес-центрів (без басейнів) та відновлення міжобласних перевезень. Авіасполучення також може бути відновлено в червні.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин

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