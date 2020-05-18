Три із восьми секонхендів Smart store продовжили працювати у Кременчуці

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Мер Малецький пообіцяв, якщо інші п'ять дотримуватимуться правил карантину, їх також найближчим часом відкриють

Трьом із восьми секонхендів Smart store (на Водоканалі, біля залізничного вокзалу та на Молодіжному) дозволили працювати у Кременчуці, бо порушення карантину були зафіксовані у п'яти із них, які і закрили згідно рішення міськвиконкому до 20 травня. Про це говорили 18 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





- Це пов'язано з тим, коли в який магазин завозиться новий товар, як ми уже говорили, що неспроможні завмаги організувати правильно були регулювання черг, - розповіла керівник управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмила Жорняк про причини тимчасового припинення роботи секонхендів.





На вихідних та 18 травня «антикоронавірусний батальйон» перевірив закриті магазини, ніхто із суб'єктів господарювання заборону не порушив. Натомість магазини почали наносити розмітку біля входу, щоб регулювати черги.





Як зазначив мер Кременчука Віталій Малецький, якщо керівник мережі Smart store покаже, що чітко витримана дистанція у черзі та виконуються інші карантинні вимоги щодо дезінфекції, кількості людей у приміщенні тощо, у такому випадку мерія може дозволити й п'ятьом закритим магазинам відновити свою роботу.