Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 18.05.2020 10:24
Підтверджені:
Україна18616
Кременчук103
Хворі:
Україна12805
Кременчук26
Вилікувалось:
Україна5276
Кременчук73
Померло:
Україна535
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Три із восьми секонхендів Smart store продовжили працювати у Кременчуці

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 880

 

Мер Малецький пообіцяв, якщо інші п'ять дотримуватимуться правил карантину, їх також найближчим часом відкриють

Трьом із восьми секонхендів Smart store (на Водоканалі, біля залізничного вокзалу та на Молодіжному) дозволили працювати у Кременчуці, бо порушення карантину були зафіксовані у п'яти із них, які і закрили згідно рішення міськвиконкому до 20 травня. Про це говорили 18 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


- Це пов'язано з тим, коли в який магазин завозиться новий товар, як ми уже говорили, що неспроможні завмаги організувати правильно були регулювання черг, - розповіла керівник управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмила Жорняк про причини тимчасового припинення роботи секонхендів.


На вихідних та 18 травня «антикоронавірусний батальйон» перевірив закриті магазини, ніхто із суб'єктів господарювання заборону не порушив. Натомість магазини почали наносити розмітку біля входу, щоб регулювати черги.


Як зазначив мер Кременчука Віталій Малецький, якщо керівник мережі Smart store покаже, що чітко витримана дистанція у черзі та виконуються інші карантинні вимоги щодо дезінфекції, кількості людей у приміщенні тощо, у такому випадку мерія може дозволити й п'ятьом закритим магазинам відновити свою роботу.

3
Автор: Катерина Турубара
Теги: секонд-хенд карантин

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх