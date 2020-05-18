Нетверезий кременчужанин отримав «карантинний» протокол, бо хотів купити пиво без маски

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 681 Коментарів: 1

У патрульній поліції нагадали, що послаблення карантину - не привід відмовлятися від маски

17 квітня у Кременчуці на чоловіка склали протокол за порушення ст.44-3 КУпАП «Порушення правил щодо карантину людей».





Головний коп Кременчука Олександр Борзенко розповів на засіданні оперативного штабу про деталі правопорушення. Це сталося на вулиці Івана Приходька, в будинку №23, в магазині «Оптовичок». Нетверезий чоловік без маски намагався купити пива у магазині.





Борзенко нагадав, що карантин триває і його послаблення не привід знімати маски.