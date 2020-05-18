Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 18.05.2020 10:24
Підтверджені:
Україна18616
Кременчук103
Хворі:
Україна12805
Кременчук26
Вилікувалось:
Україна5276
Кременчук73
Померло:
Україна535
Кременчук4
Надзвичайні новини, Коронавірус / Карантин

Нетверезий кременчужанин отримав «карантинний» протокол, бо хотів купити пиво без маски

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 681 Коментарів: 1

У патрульній поліції нагадали, що послаблення карантину - не привід відмовлятися від маски

17 квітня у Кременчуці на чоловіка склали протокол за порушення ст.44-3 КУпАП «Порушення правил щодо карантину людей».


Головний коп Кременчука Олександр Борзенко розповів на засіданні оперативного штабу про деталі правопорушення. Це сталося на вулиці Івана Приходька, в будинку №23, в магазині «Оптовичок». Нетверезий чоловік без маски намагався купити пива у магазині.


Борзенко нагадав, що карантин триває і його послаблення не привід знімати маски.

3
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: админпротокол карантин

Коментарі: 1

30
FanFootball:
Сьогодні, 13:57

Пиво хоть продали мужику?


6 1

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх