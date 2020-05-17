18 травня у Кременчуці не буде електрики частково на Молодіжному, Чередничках, Ревівці та у Крюкові

Сьогодні, 16:06 Переглядів: 1 157

Завтра, 18 травня, працівники «Полтаваобленерго» вимикатимуть електропостачання одразу у кількох районах міста – на Молодіжному, Ревівці, Чередничках та у Крюкові – через проведення поточних та капітальних ремонтів електрообладнання.

З 8.00 до 18.00 можуть виникнути тимчасові перерви в електропостачанні споживачів за наступними адресами: