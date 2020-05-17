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Кременчук, Споживач

18 травня у Кременчуці не буде електрики частково на Молодіжному, Чередничках, Ревівці та у Крюкові

Сьогодні, 16:06 Переглядів: 1 157

 

Незручності пов’язані з проведенням ремонтних робіт

Завтра, 18 травня, працівники «Полтаваобленерго» вимикатимуть електропостачання одразу у кількох районах міста – на Молодіжному, Ревівці, Чередничках та у Крюкові – через проведення поточних та капітальних ремонтів електрообладнання.

 

З 8.00 до 18.00 можуть виникнути тимчасові перерви в електропостачанні споживачів за наступними адресами:

  • вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 3, 5, 7, 9;
  • просп. Лесі Українки, 51, 55, 55-б, 57;
  • вул. Чкалова, 108-179;
  • пров. Робітничий;
  • пров. Сівашський;
  • вул. Кооперативна, 77-106;
  • вул. Юрія Кондратюка;
  • пр. Макаренка;
  • вул. Макаренка, 10-49;
  • вул. Кузнєчна, 26-39;
  • вул. Павла Чубинського, 21-33;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 3-14;
  • пров. Ракітіна, 18-19;
  • пров. Івана Кожедуба, 13-30;
  • пров. Топольовий, 9-20.
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Автор: solod
Теги: відключення електроенергії графік ремонт
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