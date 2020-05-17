18 травня у Кременчуці не буде електрики частково на Молодіжному, Чередничках, Ревівці та у Крюкові
Сьогодні, 16:06
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Незручності пов’язані з проведенням ремонтних робіт
Завтра, 18 травня, працівники «Полтаваобленерго» вимикатимуть електропостачання одразу у кількох районах міста – на Молодіжному, Ревівці, Чередничках та у Крюкові – через проведення поточних та капітальних ремонтів електрообладнання.
З 8.00 до 18.00 можуть виникнути тимчасові перерви в електропостачанні споживачів за наступними адресами:
- вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 3, 5, 7, 9;
- просп. Лесі Українки, 51, 55, 55-б, 57;
- вул. Чкалова, 108-179;
- пров. Робітничий;
- пров. Сівашський;
- вул. Кооперативна, 77-106;
- вул. Юрія Кондратюка;
- пр. Макаренка;
- вул. Макаренка, 10-49;
- вул. Кузнєчна, 26-39;
- вул. Павла Чубинського, 21-33;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 3-14;
- пров. Ракітіна, 18-19;
- пров. Івана Кожедуба, 13-30;
- пров. Топольовий, 9-20.