45 охоронних дощок на пам’ятки культурної спадщини виготовили на Полтавщині

Сьогодні, 15:06 Переглядів: 292

З ініціативи Департаменту культури і туризму Полтавської облдержадміністрації, за підтримки керівництва області та депутатського корпусу обласної ради замовлено та виготовлено 45 охоронних дощок на пам’ятки культурної спадщини Полтавської області. Про це повідомляє Департамент культури і туризму облдержадміністрації .





Даний напрям роботи вперше проводиться на території області за рахунок обласного бюджету і реалізується в рамках Закону України «Про охорону культурної спадщини», згідно з вимогами «Порядку встановлення та утримання охоронних дощок та охоронних знаків на нерухомих пам’ятках», затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України, Державного комітету України з будівництва та архітектури від 27 січня 2004 року № 30/10.





Встановлення охоронних дощок відіграє важливу роль у популяризації об’єктів культурної спадщини, що вже знаходяться в Державному реєстрі нерухомих пам’яток України. Наявність охоронних дощок свідчить про пам’яткоохоронний статус того чи іншого об’єкту.

Робота в даному напрямі продовжуватиметься.





Дошки встановлять:





Гадяцький район

1. Садибний будинок поміщика Масюкова пам'ятка архітектури Національного значення 1807 р. 585

2. Покровська церква пам'ятка архітектури Національного значення 1907 р. 1478

3. Миколаївська церква пам'ятка архітектури Національного значення 1800 р. 586

4. Успенська церква пам'ятка архітектури Національного значення 1821 р. 587



Кременчук

5. Будинок для спостереження за рухом по Дніпру - пам'ятка архітектури Національного значення Друга половина

ХVІІІ ст. 1476





Лубенський район

6. Успенська Церква (деревяна) пам'ятка архітектури Національного значення ХІІ ст. 1480

7. Воскресенська церква (мурована) пам'ятка архітектури Національного значення 1805 р. 1481

8. Спасо-Преображенський Мгарський монастир

комплекс Національного значення 1619 р. -поч. ХІХ ст 593





Миргородський район

9. Садиба декабристів

Муравйових-Апостолів пам'ятка історії Національного значення кін. ХVІІІ-

поч. ХІХ ст. 160028-Н





Пирятинський район

10. Садиба та парк родини Закревських комплекс Національного значення ХVІІІ-ХІХ ст. 1483





Хорольський район

11. Церква Різдва (мурована) пам'ятка архітектури Національного значення 1801 р. 596

12. Садибний будинок Котляревських

пам'ятка архітектури Національного значення 1805 р. 597

13. Троїцька церква пам'ятка архітектури Національного значення 1799 р. 598

14. Могила поета і байкаря Л. І. Боровиковского пам'ятка історії Національного значення 1889 р. 160030-Н





Чорнухинський район

15. Будинок провіантського складу

пам'ятка архітектури Національного значення ХІХ ст. 1485





Шишацький район

16. Могила батьків письменника

М. В. Гоголя пам'ятка історії Національного значення пер. пол.

ХІХ ст. 160032-Н

17. Комплекс-садиба М.В.Гоголя пам'ятка архітектури Національного значення 19-20 ст. 35-Н





Великобагачанський район

18. Колишня садиба Лук’яновича (будинок, комора, дуб) Пам’ятка історії Місцевого значення 1845 р. 2017 -Пл





Зіньківський район

19. Колишній міський особняк Пам’ятка архітектури місцевого значення 1897 р. 2235 -Пл





Кобеляцький район

20. Піраміда-усипальня родини Білевичів Пам’ятка архітектури місцевого значення 1877 р. 2261 -Пл





Козельщинський район

21. Собор Різдва Богородиці Пам’ятка архітектури місцевого значення 1881 р 2318 -Пл





Кременчук

22. Палац культури і творчості Пам’ятка архітектури місцевого значення 1927 р. 2381 -Пл

23. Олександрівське реальне училище Пам’ятка історії місцевого значення 1878 р. 2383 -Пл

24. Комплекс споруд військового шпиталю пам’ятка архітектури місцевого значення 1849-1853рр. 134-Пл

25. Будинок Державного Банку Російської імперії пам’ятка архітектури місцевого значення 1900 р 4791-Пл

26. Музей А.С. Макаренка пам’ятка історії місцевого значення 1901-1905 рр. 5000-Пл





Лохвицький район

27. Меморіальний комплекс: Шумейкове урочище Пам’ятка історії місцевого значення 1976 р. 2465 -Пл

28. Пам’ятник філософу і поету Г. С. Сковороді пам'ятка монументального мистецтва Національного значення 1922 160021-Н

29. Школа земська однокомплектна пам’ятка архітектури місцевого значення 1912-1913 рр 4875-Пл





Лубни

30. Колишній будинок окружного суду

Пам’ятка архітектури, історії місцевого значення 1923 р. 2471 -Пл

31. Колишнє єпархіальне жіноче училище Пам’ятка архітектури місцевого значення 1907 р. 2472 -Пл

32. Лубенська земська лікарня Пам’ятка архітектури місцевого значення 1913-1915 рр. 4894-Пл





Лубенський район

33. Школа земська однокомплектна пам’ятка архітектури місцевого значення 1912 р. 4876-Пл

34. Школа земська двокомплектна пам’ятка архітектури місцевого значення 1912-1913 рр. 4877-Пл





Миргород

35. Колишній будинок міської думи Пам’ятка архітектури місцевого значення 1912 р. 2566 -Пл

36. Колишній будинок художньо-промислової школи ім. М.В. Гоголя Пам’ятка архітектури місцевого значення 1886 р. 2567 -Пл





Полтава

37. Будинок обласного українського музично-драматичного театру ім. М.В. Гоголя Пам’ятка архітектури місцевого значення 1958 р. 2788 -Пл

38. Будівля Російського банку для зовнішньої торгівлі пам'ятка архітектури місцевого значення 1912 рік 7-Пл

39. Будинок житловий із закладами громадського обслуговування пам’ятка архітектури місцевого значення 1868 р. 68-Пл

40. Палац дитячої та юнацької творчості пам’ятка архітектури місцевого значення 1914 р. 49-Пл

41. Міський особняк

об'єкт архітектури та історії місцевого значення 4866-Пл

42. Будинок першої чоловічої гімназії пам’ятка архітектури, історії місцевого значення 1861 р. 4755-Пл





Пирятинський район

43. Школа земська двокомплектна пам’ятка архітектури місцевого значення 1911-1912 рр. 4878-Пл

44. Школа земська трикомплектна пам’ятка архітектури місцевого значення 1911-1912 рр. 4879-Пл

Хорольський район

45. Земська управа Пам’ятка архітектури, історії місцевого значення 1918 р. 2973 -Пл