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Кременчук, Коронавірус / Карантин

48 результатів ПЛР-тестування отримав Кременчук за вчорашню добу

Сьогодні, 10:43 Переглядів: 0

Черга з отримання ПЛР-тестів скорочується

Кременчук за вчорашній день, 11 травня, отримав 48 результатів ПЛР-тестування, один з яких виявився позитивним. Про це на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомила профільний віцемер Ольга Усанова.


За словами Ольги Усанової, вчора направили 4 зразки й отримали 48 результатів ПЛР-тестування.


На сьогодні, Кременчук недоотримав 113 результатів тестування, на щастя черга скорочується й не перевищує позначку - 300, як це було раніше.


У Кременчуці зафіксовано 89 випадків захворювання на covid-19: на стаціонарному лікванні 7 осіб, 25 - на амбулаторному, 55 - одужало.

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус штаб

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