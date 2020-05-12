48 результатів ПЛР-тестування отримав Кременчук за вчорашню добу

Сьогодні, 10:43 Переглядів: 0

Кременчук за вчорашній день, 11 травня, отримав 48 результатів ПЛР-тестування, один з яких виявився позитивним. Про це на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомила профільний віцемер Ольга Усанова.





За словами Ольги Усанової, вчора направили 4 зразки й отримали 48 результатів ПЛР-тестування.





На сьогодні, Кременчук недоотримав 113 результатів тестування, на щастя черга скорочується й не перевищує позначку - 300, як це було раніше.





У Кременчуці зафіксовано 89 випадків захворювання на covid-19: на стаціонарному лікванні 7 осіб, 25 - на амбулаторному, 55 - одужало.