В Кременчуге человека тащили по дороге, а потом погрузили в машину

В ночь на 12 мая в Кременчуге граждане могли наблюдать классическую картину из гангстерских фильмов – по дороге волочат чьё-то тело, подъезжает машина, тело грузят в неё, и машина уезжает.
События разворачивались на проспекте Свободы у дома №3 в 101 квартале. Прямо на проезжей части. Обеспокоенные свидетели сообщили о происходящем в полицию.
Как сообщили в Кременчугском отделе полиции, автомобиль задержали по ориентировке. В ходе общения с водителем и пассажирами выяснилось, что никто из участников перфоманса не имеет претензий друг к другу.