В Кременчуге человека тащили по дороге, а потом погрузили в машину

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 534

В полиции утверждают, что все участники данного перфоманса не имеют ни к кому претензий

В ночь на 12 мая в Кременчуге граждане могли наблюдать классическую картину из гангстерских фильмов – по дороге волочат чьё-то тело, подъезжает машина, тело грузят в неё, и машина уезжает.

События разворачивались на проспекте Свободы у дома №3 в 101 квартале. Прямо на проезжей части. Обеспокоенные свидетели сообщили о происходящем в полицию.





Как сообщили в Кременчугском отделе полиции, автомобиль задержали по ориентировке. В ходе общения с водителем и пассажирами выяснилось, что никто из участников перфоманса не имеет претензий друг к другу.