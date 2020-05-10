Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 10.05.2020 19:00
Підтверджені:
Україна15232
Кременчук88
Хворі:
Україна11781
Кременчук51
Вилікувалось:
Україна3060
Кременчук35
Померло:
Україна391
Кременчук2
Кременчук, Коронавірус / Карантин

На Полтавщині за добу 1 новий випадок коронавірусу - у Кременчуці

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 562

 

Одужали вже 108 жителів області

Від початку карантину в Полтавській області зафіксували 247 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, новий за останню добу – 1. Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

У яких містах і районах зафіксовані випадки:

  • Кременчук – 89 (новий випадок – 1),
  • Полтава – 40,
  • Кременчуцький район – 33,
  • Миргородський район із містом Миргород – 14,
  • Горішні Плавні – 13,
  • Кобеляцький район – 12,
  • Зіньківський район – 10,
  • Полтавський район – 7,
  • Карлівський район – 5,
  • Чутівський район – 4,
  • Глобинський район – 4,
  • Лубни – 3,
  • Лубенський і Козельщинський райони – по 3,
  • Пирятинський та Оржицький райони – по 2,
  • Машівський, Котелевський і Хорольський райони – по 1.

Зараз на коронавірусну інфекцію хворіє 131 людина. Одужали вже 108 жителів області.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус коронавирус статистика Полтавщина
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх