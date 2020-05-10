На Полтавщині за добу 1 новий випадок коронавірусу - у Кременчуці

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 562

Від початку карантину в Полтавській області зафіксували 247 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, новий за останню добу – 1. Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.





У яких містах і районах зафіксовані випадки:

Кременчук – 89 (новий випадок – 1),

Полтава – 40,

Кременчуцький район – 33,

Миргородський район із містом Миргород – 14,

Горішні Плавні – 13,

Кобеляцький район – 12,

Зіньківський район – 10,

Полтавський район – 7,

Карлівський район – 5,

Чутівський район – 4,

Глобинський район – 4,

Лубни – 3,

Лубенський і Козельщинський райони – по 3,

Пирятинський та Оржицький райони – по 2,

Машівський, Котелевський і Хорольський райони – по 1.

Зараз на коронавірусну інфекцію хворіє 131 людина. Одужали вже 108 жителів області.