На Полтавщині за добу 1 новий випадок коронавірусу - у Кременчуці

Одужали вже 108 жителів області
Від початку карантину в Полтавській області зафіксували 247 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, новий за останню добу – 1. Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.
У яких містах і районах зафіксовані випадки:
- Кременчук – 89 (новий випадок – 1),
- Полтава – 40,
- Кременчуцький район – 33,
- Миргородський район із містом Миргород – 14,
- Горішні Плавні – 13,
- Кобеляцький район – 12,
- Зіньківський район – 10,
- Полтавський район – 7,
- Карлівський район – 5,
- Чутівський район – 4,
- Глобинський район – 4,
- Лубни – 3,
- Лубенський і Козельщинський райони – по 3,
- Пирятинський та Оржицький райони – по 2,
- Машівський, Котелевський і Хорольський райони – по 1.
Зараз на коронавірусну інфекцію хворіє 131 людина. Одужали вже 108 жителів області.