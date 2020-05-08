Близько 500 кременчужан претендує на допомогу з часткового безробіття

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Заявки на виплату допомоги з часткового безробіття під час карантину до Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості подало 53 підприємства на 487 працівників. Така інформація пролунала під час засідання штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, допомога з часткового безробіття надається за заявою роботодавця суб’єктам малого та середнього підприємництва на період карантину, а також протягом 30 днів після його завершення. Допомога нараховується за кожну годину, на яку працівникові було скорочено тривалість робочого часу, із розрахунку 2/3 тарифної ставки, але не більше розміру мінімальної заробітної плати (на даний час — 4723 грн).







