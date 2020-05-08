На самоізоляції у Кременчуці перебуває 86 людей, 58 із них — контактні

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За добу до міста повернулося двоє людей — з Угорщини та Німеччини

Станом на 8 травня самоізольованих людей у нашому місті 86, здебільшого це контактні особи (таких 58). Про це проінформував керівник управління охорони здоров'я Максим Середа на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





За добу на самоізоляцію прибуло дві особи, які приїхали з Угорщини та Німеччини.





Заступник начальника відділу превенції Кременчуцького відділу поліції Дмитро Кисельов зазначив, що майже всі люди, які прибувають з-за кордону, використовують мобільний додаток «Дій вдома», що допомагає мотінорити дотримання самоізоляції та обсервації, підтримують зв'язок з кол-центрами Національної поліції. Також мобільні групи у складі медиків та правоохоронці здійснюють щоденні перевірки.





З початку введення карантину на самоізоляції у Кременчуці перебувало загалом 759 кременчужан.