Що кременчужанам робити з використаними масками та рукавичками у період пандемії

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 627

Їх потрібно знезаражувати та утилізувати в окремому пакеті як тверді побутові відходи

За інформацією Кременчуцького міськрайонного підрозділу лабораторних досліджень, коронавіруси мають низьку стійкість до дезінфекторів та нестійкі в зовнішньому середовищі, тому використані населенням у період пандемії маски та рукавички прирівнюються до твердих побутових відходів і можуть бути утилізовані з урахуванням наступних рекомендацій:

Використані засоби індивідуального захисту (маски, рукавички тощо) збирати в окремий контейнер або 2-3 шаровий пакет.

Провести дезінфекцію використаних засобів індивідуального захисту одним із дозволених в Україні дезінфікуючим засобом.

При дезінфекції необхідно використовувати стандартні дезінфекційні засоби (спиртовмісні препарати, деззасоби на основі четвертинних амонієвих сполук чи хлорвмісні препарати) з дотриманням інструкцій до кожного окремого дезінфекційного засобу.

Використані та продезінфіковані засоби індивідуального захисту зібрати і упакувати в окремий поліетиленовий пакет і викинути у відповідні контейнери для твердих побутових відходів на спеціальних контейнерних майданчиках з подальшою утилізацією як ТПВ.

Такі заходи передбачені як для тих, хто використовує засоби індивідуального захисту з метою профілактики в побуті, громадському транспорті, громадських чи робочих (немедичних) місцях, так і для тих, хто знаходяться на амбулаторному лікуванні, та осіб, які проживають/доглядають за ними.

За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області, з метою запобігання поширенню COVІD-19 на території підприємств та установ міста необхідно облаштовувати окремі місця для збирання використаних персоналом засобів індивідуального захисту в пластикові пакети, що закриваються, забезпечити знезараження зібраних матеріалів перед знешкодженням протягом або в кінці зміни. При дезінфекції необхідно використовувати стандартні дезінфектори з дотриманням часу перебування на оброблюваній поверхні згідно з інструкцією до кожного окремого дезінфекційного засобу.