Що кременчужанам робити з використаними масками та рукавичками у період пандемії

За інформацією Кременчуцького міськрайонного підрозділу лабораторних досліджень, коронавіруси мають низьку стійкість до дезінфекторів та нестійкі в зовнішньому середовищі, тому використані населенням у період пандемії маски та рукавички прирівнюються до твердих побутових відходів і можуть бути утилізовані з урахуванням наступних рекомендацій:
Такі заходи передбачені як для тих, хто використовує засоби індивідуального захисту з метою профілактики в побуті, громадському транспорті, громадських чи робочих (немедичних) місцях, так і для тих, хто знаходяться на амбулаторному лікуванні, та осіб, які проживають/доглядають за ними.
За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області, з метою запобігання поширенню COVІD-19 на території підприємств та установ міста необхідно облаштовувати окремі місця для збирання використаних персоналом засобів індивідуального захисту в пластикові пакети, що закриваються, забезпечити знезараження зібраних матеріалів перед знешкодженням протягом або в кінці зміни. При дезінфекції необхідно використовувати стандартні дезінфектори з дотриманням часу перебування на оброблюваній поверхні згідно з інструкцією до кожного окремого дезінфекційного засобу.