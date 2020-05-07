У Кременчуці на COVID-19 захворів 10-річний хлопчик

Вчора, 20:00 Переглядів: 2 911

Ще 8 людей одужали від цієї хвороби, це підтвердили два негативні ПЛР-тести

7 травня у Кременчуці коронавірусна хвороба підтвердилася у 10-річного хлопчика. Як повідомив мер Кременчука Віталій Малецький на своїй сторінці у Фейсбуці, це родинне інфікування, попередньо COVID-19 діагностували у дідуся та батьків дитини. Родина перебуває під наглядом сімейного лікаря.





Проте є й гарні новини: сьогодні від коронавірусної інфекції в Кременчуці одужали ще 8 пацієнтів, що підтвердили два негативні ПЛР-тести.





У своєму дописі міський голова також подякував АТ «Укртатнафта», яке придбало та 7 травня передало ЛІЛ «Кременчуцька» сучасний апарат штучної вентиляції легенів.