Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 07.05.2020 10:00
Підтверджені:
Україна13691
Кременчук86
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У Кременчуці на COVID-19 захворів 10-річний хлопчик

Вчора, 20:00 Переглядів: 2 911

 

Ще 8 людей одужали від цієї хвороби, це підтвердили два негативні ПЛР-тести

7 травня у Кременчуці коронавірусна хвороба підтвердилася у 10-річного хлопчика. Як повідомив мер Кременчука Віталій Малецький на своїй сторінці у Фейсбуці, це родинне інфікування, попередньо COVID-19 діагностували у дідуся та батьків дитини. Родина перебуває під наглядом сімейного лікаря.


Проте є й гарні новини: сьогодні від коронавірусної інфекції в Кременчуці одужали ще 8 пацієнтів, що підтвердили два негативні ПЛР-тести.


У своєму дописі міський голова також подякував АТ «Укртатнафта», яке придбало та 7 травня передало ЛІЛ «Кременчуцька» сучасний апарат штучної вентиляції легенів.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус

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