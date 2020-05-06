Кременчужанам пояснили, хто не отримає підвищення пенсій

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 604 Коментарів: 2

Індексації підлягають не всі пенсії; крім того, в деяких категорій пенсіонерів після індексації сума до виплати не зміниться — вони отримають пенсію в попередньому розмірі

Фахівці відділу обслуговування громадян Автозаводського району Кременчука та Кременчуцького району Головного управління ПФУ в Полтавській області пояснили кременчужанам, хто не отримає підвищення пенсій після травневої індексації.









Перерахунку підлягають пенсії, обчислені відповідно до таких Законів:

«Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»;

«Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Відповідно, не індексуються пенсії, призначені за іншими законами: пенсії держслужбовців, спеціальні пенсії (суддів, прокурорів тощо), пенсії наукових працівників.





У більшості випадків не підвищаться мінімальні пенсії (зараз це 1 638 грн — на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб).





- Індексація цих пенсій проведена, але на суму індексації зменшиться доплата до мінімального розміру пенсії (до 1638 грн). І в переважній більшості випадків пенсія до виплати залишиться незмінною, - пояснила Світлана Лиходій, начальник відділу обслуговування громадян Автозаводського району Кременчука та Кременчуцького району Головного управління ПФУ в Полтавській області.





Також не підвищаться максимальні пенсії (зараз це 16 380 грн): вони індексуються, розрахунковий розмір (на папері) збільшуються, але сума до виплати — ні, бо вона обмежена 10 розмірами прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (1638*10).





Крім того, є категорія громадян (переважно пенсіонери 2016-2017 років), розрахункова пенсія яких після так званої реформи у 2017 році стала меншою, ніж була. (Тоді відбулося осучаснення пенсій, при цьому був зменшений коефіцієнт страхового стажу: до реформи він складав 1,35, після реформи – 1).







Таким пенсіонерам здійснюють доплати до попереднього розміру (який був до 2017 року). Після чергової індексації в багатьох з них (як і минулого року) збільшився основний розмір пенсії, але зменшилася сума доплати до старого розміру. У підсумку вони знову не отримають ніякої доплати.