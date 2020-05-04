В Україні кількість інфікованих коронавірусом досягла 12,3 тисячі, на Полтавщині - 227 осіб

За добу на території держави зафіксовано 418 нових випадків
Станом на ранок 4 травня в Україні 12 331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків, - повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 436 випадків;
- Волинська область — 340 випадків;
- Дніпропетровська область — 460 випадків;
- Донецька область — 81 випадок;
- Житомирська область — 430 випадків;
- Закарпатська область — 531 випадок;
- Запорізька область — 285 випадків;
- Івано-Франківська область — 984 випадки;
- Кіровоградська область — 401 випадок;
- м. Київ — 1 535 випадків;
- Київська область — 853 випадки;
- Львівська область — 506 випадків;
- Луганська область — 37 випадків;
- Миколаївська область — 161 випадок;
- Одеська область — 427 випадків;
- Полтавська область — 227 випадків;
- Рівненська область — 750 випадків;
- Сумська область — 112 випадків;
- Тернопільська область — 896 випадків;
- Харківська область — 361 випадок;
- Херсонська область — 139 випадків;
- Хмельницька область — 116 випадків;
- Чернівецька область — 1887 випадків;
- Черкаська область — 312 випадків;
- Чернігівська область — 64 випадки.
Щодо Полтавщини, то в області 227 підтверджених випадків захворювання, нових за добу – 5. Про це інформує голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.
Загалом хворіють 193 людини, одужали 26 людей. Від початку карантину 2346 жителів області протестували методом ПЛР.
Ситуація в містах і районах:
- Кременчук – 83 (нових випадків – 4);
- Полтава – 37 (1 новий випадок);
- Кременчуцький район – 28;
- Миргородський район із містом Миргород – 14,;
- Горішні Плавні – 12;
- Зіньківський район – 10;
- Кобеляцький район – 10;
- Полтавський район – 7;
- Карлівський район – 5;
- Лубенський, Чутівський і Глобинський райони – по 3;
- Лубни – 3;
- Пирятинський, Оржицький і Козельщинський райони – по 2;
- Машівський район – 1 (людина одужала);
- Котелевський і Хорольський райони – по 1.