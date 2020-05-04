Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 04.05.2020 11:00
Підтверджені:
Україна12331
Кременчук83
Хворі:
Україна10409
Кременчук72
Вилікувалось:
Україна1619
Кременчук9
Померло:
Україна303
Кременчук2
Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні кількість інфікованих коронавірусом досягла 12,3 тисячі, на Полтавщині - 227 осіб

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 594

 

За добу на території держави зафіксовано 418 нових випадків

Станом на ранок 4 травня в Україні 12 331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків, - повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 436 випадків;
  • Волинська область — 340 випадків;
  • Дніпропетровська область — 460 випадків;
  • Донецька область — 81 випадок;
  • Житомирська область — 430 випадків;
  • Закарпатська область — 531 випадок;
  • Запорізька область — 285 випадків;
  • Івано-Франківська область — 984 випадки;
  • Кіровоградська область — 401 випадок;
  • м. Київ — 1 535 випадків;
  • Київська область — 853 випадки;
  • Львівська область — 506 випадків;
  • Луганська область — 37 випадків;
  • Миколаївська область — 161 випадок;
  • Одеська область — 427 випадків;
  • Полтавська область — 227 випадків;
  • Рівненська область — 750 випадків;
  • Сумська область — 112 випадків;
  • Тернопільська область — 896 випадків;
  • Харківська область — 361 випадок;
  • Херсонська область — 139 випадків;
  • Хмельницька область — 116 випадків;
  • Чернівецька область — 1887 випадків;
  • Черкаська область — 312 випадків;
  • Чернігівська область — 64 випадки.

Щодо Полтавщини, то в області 227 підтверджених випадків захворювання, нових за добу – 5. Про це інформує голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.


Загалом хворіють 193 людини, одужали 26 людей. Від початку карантину 2346 жителів області протестували методом ПЛР.


Ситуація в містах і районах:

  • Кременчук – 83 (нових випадків – 4);
  • Полтава – 37 (1 новий випадок);
  • Кременчуцький район – 28;
  • Миргородський район із містом Миргород – 14,;
  • Горішні Плавні – 12;
  • Зіньківський район – 10;
  • Кобеляцький район – 10;
  • Полтавський район – 7;
  • Карлівський район – 5;
  • Лубенський, Чутівський і Глобинський райони – по 3;
  • Лубни – 3;
  • Пирятинський, Оржицький і Козельщинський райони – по 2;
  • Машівський район – 1 (людина одужала);
  • Котелевський і Хорольський райони – по 1.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус

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