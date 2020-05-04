За святкові дні у Кременчуці ушпиталили 7 дорослих з пневмонією та 5 дітей з ГРВІ

274 результати на спростування чи підтвердження діагнозу COVID-19 ще мають надійти від Полтавської лабораторії
За святкові дні, з 1 по 3 травня, до інфекційного відділення ЛІЛ «Кременчуцька» надійшло 7 дорослих з пневмонією, а до дитячої лікарні ушпиталили 5 діток з ГРВІ. Про це стало відомо на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у мерії.
Усього у лікарнях нашого міста з пневмонією лікується 42 пацієнта, у трьох - тяжкий перебіг хвороби. 7 дітей лежить у міській дитячій лікарні, у двох із них підтверджений діагноз COVID-19.
Протягом минулої доби з ГРВІ до лікарів звернулися 2 дорослих і 2 дітей, також виявили дві пневмонії, які лікуватимуть амбулаторно, та дві підозри на COVID-19 (аналізи відправили до Полтави).
За минулу добу до Полтавської лабораторії направили на ПЛР-досліждення 4 зразки, з початку карантину їх надіслали 772, 498 результатів отримали, 274 ще чекають.
Експрес-тестами загалом у нашому місті протестували 373 пацієнта, за попередню добу - трьох (результати негативні).