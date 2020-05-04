За святкові дні у Кременчуці ушпиталили 7 дорослих з пневмонією та 5 дітей з ГРВІ

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274 результати на спростування чи підтвердження діагнозу COVID-19 ще мають надійти від Полтавської лабораторії

За святкові дні, з 1 по 3 травня, до інфекційного відділення ЛІЛ «Кременчуцька» надійшло 7 дорослих з пневмонією, а до дитячої лікарні ушпиталили 5 діток з ГРВІ. Про це стало відомо на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у мерії.





Усього у лікарнях нашого міста з пневмонією лікується 42 пацієнта, у трьох - тяжкий перебіг хвороби. 7 дітей лежить у міській дитячій лікарні, у двох із них підтверджений діагноз COVID-19.





Протягом минулої доби з ГРВІ до лікарів звернулися 2 дорослих і 2 дітей, також виявили дві пневмонії, які лікуватимуть амбулаторно, та дві підозри на COVID-19 (аналізи відправили до Полтави).

За минулу добу до Полтавської лабораторії направили на ПЛР-досліждення 4 зразки, з початку карантину їх надіслали 772, 498 результатів отримали, 274 ще чекають.





Експрес-тестами загалом у нашому місті протестували 373 пацієнта, за попередню добу - трьох (результати негативні).