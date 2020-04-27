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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці 169 людей перебуває на самоізоляції

Сегодня, 11:15 Просмотров: 377

У тому числі це 15 медиків ЦРЛ з підтвердженим коронавірусом

У Кременчуці на даний час 169 людей перебуває на самоізоляції, в тому числі 123 контактні особи. У цілому за час карантину в місті на самоізоляції перебувало 686 осіб, більшість успішно її пройшла. Про це повідомив керівник управління охорони здоров'я Максим Середа під час засідання штабу з ліквідації надзвичайної медико-біологічної ситуації. За його словами, на даний час порушень режиму карантину в самоізольованих осіб не зафіксовано.

На самоізоляції перебуває й 15 медиків Центральної районної лікарні, в яких підтверджений діагноз коронавірус і які лікуються амбулаторно. Відповідаючи на запитання з соцмереж, Максим Середа запевнив, що ці медики не ходять на роботу і не користуються громадським транспортом.

- Ті пацієнти, які знаходяться на амбулаторному спостереженні, знаходяться вдома, їм виписані лікарняні листки, вони на самоізоляції, - сказав Максим Середа.

Було також запитання щодо тих медиків, чиї аналізи ПЛР ще не надійшли.

- За моєю інформацією, у Центральній районній лікарні організована доставка на роботу, - сказав Максим Середа.

Мер Малецький попросив уточнити цю інформацію: яким чином організована доставка на роботу, хто організовує і контролює.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: коронавірус карантин самоізоляція ЦРЛ

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