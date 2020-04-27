Нюховий детектив або ігри «я наллю води із крану»: кременчужани не відчувають спирту в дезінфекторі

Сегодня, 11:44 Просмотров: 511 Комментариев: 1

Кременчужани звернулися на службу 1563 щодо дезінфектора у мережі магазину АТБ. Про це розповіли на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





- Понюхавши руки, після того як обробили антисептиком - запаху спирту не виявили, - сказав міський голова Віталій Малецький.





Керівник міського управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмила Жорняк розповіла, що робили зауваження магазинам.





- Сьогодні на службу 1563 надійшло звернення, що дезінфектор пахне потрійним одеколоном. Це означає, що вони замінили й мають запах спирту.





- Якщо ми вже граємо в цю гру з АТБ - необхідно встановити біля кожного флакона інформацію, що це за засіб, його назва, а також копія сертифікату. Щоб не було цих ігор «я наллю води із крану», - додав мер.