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Нюховий детектив або ігри «я наллю води із крану»: кременчужани не відчувають спирту в дезінфекторі

Сегодня, 11:44 Просмотров: 511 Комментариев: 1

 

Деякі магазини нашого міста не можуть забезпечити відвідувачів дезінфікувальними засобами

Кременчужани звернулися на службу 1563 щодо дезінфектора у мережі магазину АТБ. Про це розповіли на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


- Понюхавши руки, після того як обробили антисептиком - запаху спирту не виявили, - сказав міський голова Віталій Малецький.


Керівник міського управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмила Жорняк розповіла, що робили зауваження магазинам.


- Сьогодні на службу 1563 надійшло звернення, що дезінфектор пахне потрійним одеколоном. Це означає, що вони замінили й мають запах спирту.


- Якщо ми вже граємо в цю гру з АТБ - необхідно встановити біля кожного флакона інформацію, що це за засіб, його назва, а також копія сертифікату. Щоб не було цих ігор «я наллю води із крану», - додав мер.
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Автор: Альона Душенко
Теги: торгівля дезинфекция дезінфекція АТБ

Комментарии: 1

1 432
ankrem:
Сегодня, 12:01

а в Маркетах пахнет ?


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