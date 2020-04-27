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Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

Інфекційне відділення у Кременчуці зможе прийняти 70 пацієнтів, резерв є

Сегодня, 13:03 Просмотров: 975

Незабаром відкриють додаткові палати на другому поверсі, де завершується ремонт

У інфекційному відділенні лікарні «Кременчуцька» нині розгорнуто 50 ліжок, із них 16 вільних. Незабаром завершиться ремонт на другому поверсі, де є 8 боксів і може бути розгорнуто до 24 ліжок. Проте зараз у палати ставлять по 2 ліжка, і з додатковим резервом у цілому планується 70 ліжок. Про це поінформував керівник управління охорони здоров'я Максим Середа під час засідання штабу з ліквідації надзвичайної медико-біологічної ситуації.

У цілому ж, як підкреслив він, інфекційне відділення було розраховане на 120 пацієнтів, і в деяких палатах було по 3-4 ліжка. Нині по 3 пацієнта в палатах дозволяється санітарними нормами, підкреслив він, хоча зараз у боксах розміщають по 1-2 хворих.

- Резерви є, - підсумував Максим Середа.

За його інформацією, достатньо й пробірок для забору аналізів ПЛР.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: лікарня інфекційне відділення Максим Середа

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