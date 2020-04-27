Кременчуцький спортсмен ледь не вклав чемпіона світу з ММА у батлі «Без ключок»

Сегодня, 12:29 Просмотров: 958

В онлайн-битві зійшлися представники хокею і змішаних єдиноборств - не встаючи з диванів, свої види спорту захищали гравець ХК «Кременчук» Давид Григорян і чемпіон ММА за версією WWFC Денис Бондар.





У першому раунді спортсмени повинні сказати чи вірять, що існує той чи інший вид спорту:

екстремальне прасування (є такий вид спорту, який проводять під водою та у повітрі)

перенесення дружин (немає)

бої верблюдів (проводять)

марафон людини проти коня (був такий вид змагань)

чемпіонат з перетягування ковдри (немає)

бейсбол на слонах (немає)

біг за кроликами через перешкоди (немає)

Спортсмени позмагалися не лише в знанні різних видів спорту та країн, а також дізналися, наскільки добре вони орієнтуються у світовому кінематографі. До того ж, учасники батлу кинули один одному виклик, який взяли на себе зобов'язання виконати протягом декількох днів.



