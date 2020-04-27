Кременчуцький спортсмен ледь не вклав чемпіона світу з ММА у батлі «Без ключок»

В онлайн-битві зійшлися представники хокею і змішаних єдиноборств - не встаючи з диванів, свої види спорту захищали гравець ХК «Кременчук» Давид Григорян і чемпіон ММА за версією WWFC Денис Бондар.
У першому раунді спортсмени повинні сказати чи вірять, що існує той чи інший вид спорту:
Спортсмени позмагалися не лише в знанні різних видів спорту та країн, а також дізналися, наскільки добре вони орієнтуються у світовому кінематографі. До того ж, учасники батлу кинули один одному виклик, який взяли на себе зобов'язання виконати протягом декількох днів.