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Кременчуг, Спорт, Кременчуг

Кременчуцький спортсмен ледь не вклав чемпіона світу з ММА у батлі «Без ключок»

Сегодня, 12:29 Просмотров: 958

 

Денис Бондар і Давид Григорян не змогли визначити найсильнішого

В онлайн-битві зійшлися представники хокею і змішаних єдиноборств - не встаючи з диванів, свої види спорту захищали гравець ХК «Кременчук» Давид Григорян і чемпіон ММА за версією WWFC Денис Бондар. 


У першому раунді спортсмени повинні сказати чи вірять, що існує той чи інший вид спорту:

  • екстремальне прасування (є такий вид спорту, який проводять під водою та у повітрі)
  • перенесення дружин (немає)
  • бої верблюдів (проводять)
  • марафон людини проти коня (був такий вид змагань)
  • чемпіонат з перетягування ковдри (немає)
  • бейсбол на слонах (немає)
  • біг за кроликами через перешкоди (немає)

Спортсмени позмагалися не лише в знанні різних видів спорту та країн, а також дізналися, наскільки добре вони орієнтуються у світовому кінематографі. До того ж, учасники батлу кинули один одному виклик, який взяли на себе зобов'язання виконати протягом декількох днів.


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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук ММА

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