Безкоштовну юридичну консультацію можуть отримати кременчуцькі медики, які борються з коронавірусом

З адвокатом можна зв'язатися телефоном або онлайн
Спільнота програми «Адвокат майбутнього» оголосила про готовність безкоштовно консультувати медичних працівників України, які беруть участь у подоланні пандемії, спричиненої COVID-19.
Звернутися за консультацією можна з різних підгалузей права. Консультації надаються в усній або письмовій формах. Формат комунікації — за домовленістю з адвокатом у кожному окремому випадку: електронна пошта, телефон, месенджери тощо.
Обрати адвоката можна за населеним пунктом або за іншим критерієм. У Кременчуці консультувати можуть:
Детальніше дізнатися про проєкт «Адвокати майбутнього» pro bono для медиків можна тут.