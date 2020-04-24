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Безкоштовну юридичну консультацію можуть отримати кременчуцькі медики, які борються з коронавірусом

Сегодня, 13:00 Просмотров: 417

З адвокатом можна зв'язатися телефоном або онлайн

Спільнота програми «Адвокат майбутнього» оголосила про готовність безкоштовно консультувати медичних працівників України, які беруть участь у подоланні пандемії, спричиненої COVID-19.


Звернутися за консультацією можна з різних підгалузей права. Консультації надаються в усній або письмовій формах. Формат комунікації — за домовленістю з адвокатом у кожному окремому випадку: електронна пошта, телефон, месенджери тощо.


Обрати адвоката можна за населеним пунктом або за іншим критерієм. У Кременчуці консультувати можуть:

  • Юлія Байдуж, +38 096 424 30 27, yuliya.baiduj@gmail.com;
  • Ольга Маслова, +38 098 474 34 67, maslova_advokat@ukr.net;
  • Олена Оловятенко, +38 067 535 47 76, olena.oloviatenko@outlook.com.

Детальніше дізнатися про проєкт «Адвокати майбутнього» pro bono для медиків можна тут.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: адвокат медики коронавірус

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