Біла красуня, яку збили на вулиці Шевченка, шукає господарів

Дівчинка почуває себе добре у «Спецсервісі»
До «Спецсервісу» поступила собака породи лабрадор, яку 22 квітня збила машина на перехресті вулиць Шевченка та Сумської. За інформацією працівника «Спецсервіс-Кременчук» Альони Булки, ветеринари комунального закладу надали пухнастику першу допомогу.
- На щастя, травми виявилися легкими, але вона знаходиться в стані шоку. Собака зовсім молоденька. Терміново шукаємо господарів! Господар, озвися! - написала працівниця «Спецсервіс-Кременчук».
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