Біла красуня, яку збили на вулиці Шевченка, шукає господарів

Сегодня, 12:31 Просмотров: 1 570 Комментариев: 1

Дівчинка почуває себе добре у «Спецсервісі»

До «Спецсервісу» поступила собака породи лабрадор, яку 22 квітня збила машина на перехресті вулиць Шевченка та Сумської. За інформацією працівника «Спецсервіс-Кременчук» Альони Булки, ветеринари комунального закладу надали пухнастику першу допомогу.





- На щастя, травми виявилися легкими, але вона знаходиться в стані шоку. Собака зовсім молоденька. Терміново шукаємо господарів! Господар, озвися! - написала працівниця «Спецсервіс-Кременчук».





КП «Спецсервіс-Кременчук» вул Горького, 48/75