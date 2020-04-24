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Кременчуг, Ищу хозяина

Біла красуня, яку збили на вулиці Шевченка, шукає господарів

Сегодня, 12:31 Просмотров: 1 570 Комментариев: 1

 

Дівчинка почуває себе добре у «Спецсервісі» 

До «Спецсервісу» поступила собака породи лабрадор, яку 22 квітня збила машина на перехресті вулиць Шевченка та Сумської. За інформацією працівника «Спецсервіс-Кременчук» Альони Булки, ветеринари комунального закладу надали пухнастику першу допомогу.


- На щастя, травми виявилися легкими, але вона знаходиться в стані шоку. Собака зовсім молоденька. Терміново шукаємо господарів! Господар, озвися! - написала працівниця «Спецсервіс-Кременчук».


КП «Спецсервіс-Кременчук» вул Горького, 48/75

  • 067-203-21-97 – черговий телефон, Спецсервіс
  • 098 779 54 42 – Кожушко Марина Володимирівна, керівник служби відлову та утримання
5
Автор: Альона Душенко
Теги: Спецсервіс-Кременчук Спецсервис собака

Комментарии: 1

15
BIG:
Сегодня, 14:37

Уже дома...Хозяева нашлись..


5 0

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