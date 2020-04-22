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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

На великодні свята у Кременчуці продезінфікували 647 будинків та 111 км доріг

Сегодня, 15:46 Просмотров: 493 Комментариев: 2

 

Обробляють зупинки громадського транспорту та місця масового скупчення людей

На засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації директор департаменту ЖКХ Іван Москалик розповів про те, як дезінфікували Кременчук у період великодніх свят.


«Ніякої санітарної обробки, одна профанація» - кременчужанка


Протягом 18-20 квітня провели обробку 647 будинків у місті, з них:

  • 604 будинки силами управляючої компанії «Житлорембудсервіс»;
  • 23 будинки силами управляючої компанії «ЖЕК «Перспектива»;
  • у 20 будинках силами «Благоустрою Кременчука» зробили повну дезінфекцію (з першого по п'ятий або дев'ятий поверх, включаючи секції до квартир).


Крім того, працівники КАТП 1628 обробили 111 км доріг по усіх санітарних зонах Кременчука. Біля ЦРЛ цілодобово чергувала бригада для проведення дезінфекції транспорту, що виїжджає звідти, за участі співробітників ДСНС.


За словами Івана Москалика, бригади «Благоустрою Кременчука» обробляють будинки, в яких зафіксовані випадки коронавірусу, та зупинки громадського транспорту у санітарних зонах, а також місця масового скупчення людей, наприклад, підходи до магазинів та супермаркетів тощо. Місто забезпечене в повному обсязі дезінфікуючими засобами, інвентарем, технікою і, в першу чергу, захисними костюмами.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: дезинфекция санитарная зона

Комментарии: 2

105
X-YZ:
Сегодня, 16:50

А ещё особо одарённые газонокосильщики у нас покосили траву, котороая едва успела вырасти. В апреле! Надо срочно пилить бабос до выборов.

 

Покосили прямо до земли под корень.

 

Зато когда вырастет нормальная амброзия - тормозить вы будете по две недели.

 

Спасибо тебе, мер Виталик, за то что делаешь из красивых лужаек - пустыню.

 

А, и ваша санітарна обробка - мертвому припарка. Что по качеству, что по исполнению.


2 0
323
Pereselenets:
Сегодня, 16:51

Дороги-то зачем? Насколько регулярно население их облизывает?


3 0

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