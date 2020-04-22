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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Лайфхак від Малецького: якщо побачите недобросовісну дезінфекцію вулиць Кременчука - знімайте

Сегодня, 07:29 Просмотров: 828 Комментариев: 1

На штабі прокоментували скаргу пенсіонерки, яка звернулася до редакції «Телеграфа»

Міський голова Кременчука Віталій Малецький розповів, що робити кременчужанам, якщо вони бачать недобросовісну дезінфекцію з боку комунальних служб. Лайфхак мер озвучив на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


Керівник Департаменту ЖКГ Іван Москалик відреагував на публікацію «Телеграфа» щодо недобросовісної дезінфекції зупинок та вулиць. Нагадаємо, що у вихідні до нашої редакції зателефонувала пенсіонерка, яка розповіла, що раніше комунальні служби ретельно прибирали зупинки, а зараз кілька разів «пшикнули»й поїхали.


«Ніякої санітарної обробки, одна профанація» - кременчужанка


- Якість оброблення не змінилася. Маємо достатню кількість обладнання, якою обробляють зупинки та під'їзди... Може був якийсь людський фактор - я готовий розглянути та відреагувати, - зауважив Іван Москалик.


Мер Кременчука звернувся до кременчужан: якщо будете бачити такі факти - фіксуйте на телефон та повідомляйте у службу 15-63, це дозволить коригувати роботу комунальних служб.

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Автор: Альона Душенко
Теги: дезінфекція

Комментарии: 1

103
Trevak:
Сегодня, 08:45

Может они еще отреагируют на вопрос,зачем обрабатывать (типа дезинфицировать) улицы,если там люди не ходят,а еще в разгар эпидемии.Правильней будет сохранить эти деньги и обработать те же улицы после карантина,но видать.


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