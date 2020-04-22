Лайфхак від Малецького: якщо побачите недобросовісну дезінфекцію вулиць Кременчука - знімайте

Сегодня, 07:29 Просмотров: 828 Комментариев: 1

На штабі прокоментували скаргу пенсіонерки, яка звернулася до редакції «Телеграфа»

Міський голова Кременчука Віталій Малецький розповів, що робити кременчужанам, якщо вони бачать недобросовісну дезінфекцію з боку комунальних служб. Лайфхак мер озвучив на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





Керівник Департаменту ЖКГ Іван Москалик відреагував на публікацію «Телеграфа» щодо недобросовісної дезінфекції зупинок та вулиць. Нагадаємо, що у вихідні до нашої редакції зателефонувала пенсіонерка, яка розповіла, що раніше комунальні служби ретельно прибирали зупинки, а зараз кілька разів «пшикнули»й поїхали.









- Якість оброблення не змінилася. Маємо достатню кількість обладнання, якою обробляють зупинки та під'їзди... Може був якийсь людський фактор - я готовий розглянути та відреагувати, - зауважив Іван Москалик.





Мер Кременчука звернувся до кременчужан: якщо будете бачити такі факти - фіксуйте на телефон та повідомляйте у службу 15-63, це дозволить коригувати роботу комунальних служб.