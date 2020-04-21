45 результатів ПЛР-досліджень очікують у Кременчуці

Сегодня, 15:31 Просмотров: 387 Комментариев: 1

У нашому місті продовжують і далі перевіряти кременчужан на COVID-19: протягом останньої доби експрес-тести зробили 4 пацієнтам, у одного результат виявився позитивним. Про це стало відомо 21 квітня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у мерії. Всього у Кременчуці за допомогою експрес-тестів протестували 278 людей.

Також за попередню добу на ПЛР-тестування у Полтавський лабораторний центр надіслали 8 матеріалів з підозрою на COVID-19. Загалом за період карантину до лабораторії направили 262 аналізів, 217 результатів вже отримали, наразі очікуються ще 45 результатів.





На засіданні повідомили, що у Кременчуці, як і по Полтавській області, не зареєстровані випадки повторного інфікування серед тих людей, які одужали від коронавірусної інфекції.