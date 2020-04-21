Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.04.2020 10:00
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Кременчук48
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Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

Наразі їх 40: до лікарень Кременчука продовжують прибувати люди з пневмонією

Сегодня, 15:05 Просмотров: 1 554

 

У дитячій лікарні з таким діагнозом знаходиться 8 дітей, двох із них 21 квітня збираються виписувати

21 квітня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації проінформували про рівень захворюваності у Кременчуці.


За минулу добу зафіксували всього одне звернення від дорослого з грипом, з пневмоніями, які лікуються амбулаторно, кременчужани не зверталися.


Проте на стаціонарне лікування до лікарень прибувають пацієнти з діагнозом «пневмонія», наразі їх 40, у 4 осіб – тяжкий перебіг хвороби. У двох із тих, хто у тяжкому стані, підтверджений діагноз COVID-19, у двох – підозра на нього.


У інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» перебуває 30 пацієнтів (двоє з них у тяжкому стані), із них:

  • у 20 підтверджений діагноз COVID-19;
  • у 24 людей пневмонія;
  • очікуються ще 4 результата ПЛР-досліждення щодо людей з пневмонією, чи є у них коронавірусна хвороба.

8 дітей лежать з пневмонією у дитячій лікарні, ні у кого з юних кременчужан не виявлено коронавірус. «Важких» серед них немає, і двох дітей планують сьогодні виписувати.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: wz.lviv.ua
Теги: коронавірус коронавирус пневмония заболеваемость статистика больницы пациенты

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