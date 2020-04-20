Залізний хокеїст «Кременчука» Олександр Боєвих з'їв цибулину в прямому ефірі

Вдруге у битві «поза спортивним майданчиком» переміг хокеїст «Кременчука». На відміну від Володимира Чердака Олександр Боєвих в батлі «Без ключок» зійшовся з баскетболістом Олександром Кобець (БК «Черкаські мавпи»).
Не виходячи з дому, спортсмени не тільки помірялись силами і визначили найсильнішого, а й поспілкувалися з уболівальниками, відповівши на всі їхні запитання. Також спортсмени перевірили свою ерудицію і воювали в знанні фільмів і світових зірок.
У першому раунді необхідно було відповідати віриш чи ні:
В ході батлу Олександр Боєвих кинув виклик своєму опонентові і з'їв у прямому ефірі цілу цибулину.