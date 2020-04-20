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Залізний хокеїст «Кременчука» Олександр Боєвих з'їв цибулину в прямому ефірі

Сегодня, 17:30 Просмотров: 633

Поза льодом гравці перевірили ерудицію і почуття гумору

Вдруге у битві «поза спортивним майданчиком» переміг хокеїст «Кременчука». На відміну від Володимира Чердака Олександр Боєвих в батлі «Без ключок» зійшовся з баскетболістом Олександром Кобець (БК «Черкаські мавпи»).


Перевірка на міцність і хокейна «прожарка»: хокеїст «Кременчука» Чердак обіграв Ромащенка в батлі «Без ключок»

                                     
Не виходячи з дому, спортсмени не тільки помірялись силами і визначили найсильнішого, а й поспілкувалися з уболівальниками, відповівши на всі їхні запитання. Також спортсмени перевірили свою ерудицію і воювали в знанні фільмів і світових зірок.


У першому раунді необхідно було відповідати віриш чи ні:

  • Віриш, що колібрі не вміє ходити? (вміє ходити)
  • Що павуки харчуються власною павутиною? (харчуються)
  • В Шотландії пожежники соромляться підніматися на ходах? (не правда)
  • На концерті Козловського в Бердянську дельфіни увірвалися й почали рятувати людей? (не правда)
  • Віриш, що вуха коника розташовані на передніх лапках? (правда)
  • Віриш, що бджола, яка після того як ужалить – гине? (правда)


В ході батлу Олександр Боєвих кинув виклик своєму опонентові і з'їв у прямому ефірі цілу цибулину.


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Автор: Альона Душенко Источник видео: УХЛ
Теги: хокей ХК Кременчук баскетбол
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