Залізний хокеїст «Кременчука» Олександр Боєвих з'їв цибулину в прямому ефірі

Сегодня, 17:30 Просмотров: 633

Вдруге у битві «поза спортивним майданчиком» переміг хокеїст «Кременчука». На відміну від Володимира Чердака Олександр Боєвих в батлі «Без ключок» зійшовся з баскетболістом Олександром Кобець (БК «Черкаські мавпи»).







Не виходячи з дому, спортсмени не тільки помірялись силами і визначили найсильнішого, а й поспілкувалися з уболівальниками, відповівши на всі їхні запитання. Також спортсмени перевірили свою ерудицію і воювали в знанні фільмів і світових зірок.





У першому раунді необхідно було відповідати віриш чи ні:

Віриш, що колібрі не вміє ходити? (вміє ходити)

Що павуки харчуються власною павутиною? (харчуються)

В Шотландії пожежники соромляться підніматися на ходах? (не правда)

На концерті Козловського в Бердянську дельфіни увірвалися й почали рятувати людей? (не правда)

Віриш, що вуха коника розташовані на передніх лапках? (правда)

Віриш, що бджола, яка після того як ужалить – гине? (правда)





В ході батлу Олександр Боєвих кинув виклик своєму опонентові і з'їв у прямому ефірі цілу цибулину.



