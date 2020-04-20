«Коли вони зупиняться – фейсбук відключиться»: мер Кременчука Малецький

Сегодня, 17:01 Просмотров: 7 483

На сторінку міського голова Кременчука надходять повідомлення про недоцільність перевезення людей в пустому транспорті. На що міський голова Віталій Малецький запропонував долучитися до «антикоронавірусного батальйону», яким опікується керівник управління торгівлі Людмила Жорняк. Й самим пояснювати кременчужанам чому необхідно одягати маску та проводити дезінфекцію.





- В тролейбусі в якому їде 2 пасажири, може здатися, що вони порожні, й даремно витрачаються кошти. Але це працівники лікарень, медичних установ, магазинів та аптек, які їдуть на роботу чи з роботи. Або це працівники з неприривним циклом, у три зміни, і працівників цих підприємств необхідно доставляти до роботи. Коли вони зупиняться – фейсбук відключиться, - сказав Віталій Малецький.