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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

«Коли вони зупиняться – фейсбук відключиться»: мер Кременчука Малецький

Сегодня, 17:01 Просмотров: 7 483

Для більш говірких готові місця в «антикоронавірусному батальйоні»

На сторінку міського голова Кременчука надходять повідомлення про недоцільність перевезення людей в пустому транспорті. На що міський голова Віталій Малецький запропонував долучитися до «антикоронавірусного батальйону», яким опікується керівник управління торгівлі Людмила Жорняк. Й самим пояснювати кременчужанам чому необхідно одягати маску та проводити дезінфекцію.


- В тролейбусі в якому їде 2 пасажири, може здатися, що вони порожні, й даремно витрачаються кошти. Але це працівники лікарень, медичних установ,  магазинів та аптек, які їдуть на роботу чи з роботи. Або це працівники з неприривним циклом, у три зміни, і працівників цих підприємств необхідно доставляти до роботи. Коли вони зупиняться – фейсбук відключиться, - сказав Віталій Малецький.
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Автор: Альона Душенко
Теги: карантин коронавірус транспорт
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