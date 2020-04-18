У Сумах суд визнав, що горловину светра можна використовувати як маску

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На чоловіка склали «карантинний» протокол, бо його виявили на вулиці без маски. Але суд закрив справу через відсутність складу правопорушення, бо сумчанин перебував у масці власного виробництва - натягнутій на носа горловині светра

13 квітня Зарічний районний суд Сум розглянув «карантинний» протокол. Адмінматеріал на чоловіка склали патрульні, бо він порушив ряд заборон. 9 квітня чоловік перебував у Сумах на вулиці С. Табали о 20.20. Він порушив рішення виконкому, а саме:

залишив місце проживання без нагальної потреби (з початкових пояснень катався на велосипеді);

вийшов з приміщення без засобів індивідуального захисту органів дихання (масок, респіраторів);

на вимогу працівників поліції одягнути індивідуальні засоби захисту не зробив цього, а також на вимогу працівників поліції не показав документів.

Допитаний в судовому засіданні велосипедист з порушенням не погодився та пояснив, що їхав на двоколісному транспорті та потрапив у ДТП, в якій отримав тілесні ушкодження. Через це перебував у шоковому стані, тому не відразу зміг раціонально відповідати за запитання працівників поліції. Крім того зазначив, що мав при собі паспорт, перебував у масці власного виробництва, а саме підняв комір свого светра, який мав досить високу горловину, яка щільно прилягала до обличчя та дихав через неї. Не безцільно катався по місту, а їхав за харчами та ліками для батьків похилого віку.





З відео з нагрудних камер поліцейських з'ясували, що светр був натягнутий на обличчя майже до очей. Крім того під час проведення його особистого огляду виявили паспорт громадянина України, з якого і були занесені його особисті дані до протоколу про адміністративне правопорушення. Протокол про адмінправопорушення містить письмові пояснення чоловіка з приводу того, що він перебував у масці власного виробництва та їхав за ліками та харчами.





Суд закрив справу відносно сумчанина за ст. 44-3 КУпАП в зв'язку з відсутню складу адміністративного правопорушення. Суд прийшов до такого висновку, тому що наразі в Україні не визначені відповідні медичні критерії та не прийняті нормативно-правові акти щодо загального вигляду та характеристик, яким повинні відповідати респіратори або маски для захисту органів дихання, у тому числі виготовлені самостійно громадянами.





З повним текстом постанови можна ознайомитися тут.