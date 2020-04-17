Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 17.04.2020 09:30
Підтверджені:
Україна4662
Кременчук13
Хворі:
Україна4291
Кременчук8
Вилікувалось:
Україна246
Кременчук4
Померло:
Україна125
Кременчук1
Кременчуг, Коронавірус / Карантин

«Від Великодня залежить все», - Малецький про важливість дотримання карантину у Кременчуці

Вчера, 14:33 Просмотров: 5 047 Комментариев: 15

У місті намагаються не допустити масових скупчень під час обрядів

Великодні вихідні наближаються. У зв'язку з цим на сьогоднішньому засіданні оперативного штабу в мерії обговорили, як не допустити скупчень людей біля церков.


Міський голова Кременчука Віталій Малецький зазначив, що від того, як пройдуть великодні свята, залежить можливість почати послаблювати карантин. Це можна зробити у випадку, якщо кількість хворих піде на спад.


- Від Великодня залежить все. Залежить, коли Україна вийде з карантинних заходів, - зазначив мер.


Сьогодні влада має зв'язатися з кременчуцьким духовенством та ще раз нагадати про дотримання карантинних вимог. Служба має проводитися у церкві, а в місті не має бути масових обрядів освячення.


Щодо правоохоронців, то вони на великодні вихідні нестимуть службу в посиленому варіанті.

5
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин Великдень церква

Комментарии: 15

69
marinochka__30:
Вчера, 15:29

ох я надеюсь на сознательность людей...будьте здоровы и сидите дома


13 21
40
Олег Чуба:
Вчера, 15:45

И вправду, придерживайтесь карантина, тем более на паску! 


12 22
98
Grinenko:
Вчера, 15:47

Правильно, Пасху нужно пересидеть дома. А то будет капец, потом ещё год будем по домам сидеть.


12 21
523
Fox:
Вчера, 15:56

Исполкомовский КВАРТЕТ - marinochka30, Олег Чуба, Grinenko и sergey.kovalenko в эфире. Вы хотя бы писали не с промежутком времени в несколько минут одно и то же. Надоело ваш лицемерный мусор читать в каждой теме.imp innocent Вы бы лучше Виталика воодушевили на принятие мудрых решений в пользу города и народа, а не на обогащение алчной местной власти! rage


31 4
116
sergey.kovalenko:
Вчера, 15:59

Может и не все зависит, но бабули должны сидеть дома, а не по церквям ходить!!!


11 14
71
Trevak:
Вчера, 16:07

Цитата: Fox

Исполкомовский КВАРТЕТ - marinochka30, Олег Чуба,  Grinenko и sergey.kovalenko в эфире. Вы хотя бы писали не с промежутком времени в несколько минут одно и то же. Надоело ваш лицемерный мусор читать в каждой теме.imp innocent

Люди на работе,не мешайте.smile


16 2
32
DioGen:
Вчера, 16:39

Цитата: Trevak
Люди на работе,не мешайте.smile

Везёт им. Мало кто может сейчас себе это позволитьlaughing


19 2
819
mefisto:
Вчера, 16:51

От местного 🤡 ничего не зависит. Хоть бы весь город закрылся по хатам и грыз хлеб и паски купленные ещё в пятницу. Что стукнет в  голову Ляшку и киевскому 🤡 так и будет.


6 9
15
sega:
Вчера, 18:40

Никак не пойму, с какой целью люди ходят в церковь... Был совок, религия была "опиумом" для народа. Но люди были добрее, помогали даже незнакомым людям. Сейчас почти все стали "верующими", церквей понастроили, а люди стали злее, друг на друга бросаються из-за мелочи... 


20 2
32
DioGen:
Вчера, 19:35

Цитата: sega
Никак не пойму, с какой целью люди ходят в церковь.

Увы, но многие ходят "на всякий случай. Вдруг мне зачтется" как по мне так это лицемерие. Если делать добро ожидая что тебе воздастся, а не потому что считаешь это правильным. Я вот тоже не понимаю, зачем идти куда-то что б тебя услышал всемогущий и всеведущий. Если он есть, так он всех и везде слышит.


13 1
80
Smart:
Вчера, 19:47

Цитата: sega

Никак не пойму, с какой целью люди ходят в церковь... Был совок, религия была "опиумом" для народа. Но люди были добрее, помогали даже незнакомым людям. Сейчас почти все стали "верующими", церквей понастроили, а люди стали злее, друг на друга бросаються из-за мелочи... 

які там віручі? спитай у них скільки зповідей вони знають максимум 2 згадають. Бог для них потрібен лише по святах та щоб жалітись на свою слабкість мовляв це кара небесна. ПО справжньому добрим людям не потрібен стимул у вигляді ада та рая щоб бути добрими


11 1
3 610
zzzzzz:
Вчера, 20:15

Никто не против пересидеть дома. Но если я поеду с семьей за город- это хуже? 


10 3
32
DioGen:
Вчера, 20:26

Цитата: zzzzzz

Никто не против пересидеть дома. Но если я поеду с семьей за город- это хуже? 

Я бы с радостью поехал на фазенду, где плотность населения 2 человека на км2. Только транспорт пригородной не ходит, автомобиля у меня нету, и ехать на такси гривен за 200 как то тоже не хочется. Вот и получается "Демократия... Право на свободу передвижения..." Все для людей.


15 0
6
gray cardinal:
Вчера, 20:51

Уважаемый Мал.Вит.Ал.!

 Я считаю, что не от календарных дат все зависит, а от Ваших действий, друг мой! Сейчас самое время изрядно потрудиться во благо общества, и тем самым доказать свою профпригодность на посту градоначальника. Или НЕ доказать. Подумайте над этим.... 


5 3
159
ori_on:
Сегодня, 09:50

во всем мире с карантинами разной степени строгости заболеваемость всеравно увеличивается, а у нас Пасха все решит и мы победим корону.... 
ну что за ..., как такую чушь можно говорить


1 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх