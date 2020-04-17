У місті намагаються не допустити масових скупчень під час обрядів
Великодні вихідні наближаються. У зв'язку з цим на сьогоднішньому засіданні оперативного штабу в мерії обговорили, як не допустити скупчень людей біля церков.
Міський голова Кременчука Віталій Малецький зазначив, що від того, як пройдуть великодні свята, залежить можливість почати послаблювати карантин. Це можна зробити у випадку, якщо кількість хворих піде на спад.
Сьогодні влада має зв'язатися з кременчуцьким духовенством та ще раз нагадати про дотримання карантинних вимог. Служба має проводитися у церкві, а в місті не має бути масових обрядів освячення.
Щодо правоохоронців, то вони на великодні вихідні нестимуть службу в посиленому варіанті.