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Происшествия

Під домашній арешт посадили кременчужанина, який порізав ножем матір та бабусю

Вчера, 14:04 Просмотров: 1 725 Комментариев: 2

 

48-річна жінка перебуває у тяжкому стані

27-річному чоловіку, який наніс ножові поранення своїм родичам, повідомили про підозру та посадили домашній арешт, - повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.


Нагадаймо, подія сталася 14 квітня на провулку Рівненському. Молодик ножем порізав 48-річну матір та 79-річну бабусю. У результаті пенсіонерка не потребувала госпіталізації, а 48-річну жінку доставили до місцевої лікарні з проникаючим ножовим пораненням. Потерпілу прооперували, її стан оцінюють як тяжкий.


За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: pl.npu.gov.ua
Теги: ножове поранення син мать бабушка

Комментарии: 2

15
limon4ik:
Вчера, 14:10

Все вірно(ні), нехай ще когось підріже...


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5
enotik:
Вчера, 22:37

А дома оставили,чтобы бабушку дорезал?


3 0

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