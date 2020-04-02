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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Власники тимчасових водійських посвідчень можуть замінити їх на постійні онлайн

Сегодня, 08:08 Просмотров: 323

 

Обміняти водійське посвідчення можна через електронний кабінет, потім посвідчення відобразиться в «Дії»

Сервісний центр МВС полегшив життя власникам тимчасових водійських посвідчень, термін яких добігає кінця. Аби отримати постійний документ не потрібно навіть виходити з дому - посвідчення можна обміняти онлайн. Оновлений документ з'явиться у додатку «Дія».


Нещодавно «ТЪ» описував ситуацію, в яку потрапила кременчужанка Юлія. 10 квітня у дівчини закінчується термін дії тимчасового водійського посвідчення. Через карантин замінити посвідчення на постійний документ не було можливості.


2 квітня на сайті Регіонального сервісного центру МВС в Полтавській області з'явилася інструкція, як замінити своє тимчасове водійське посвідчення на постійне. Потрібно:

  • зайти в Електронний кабінет водія, обравши зручний спосіб ідентифікації – за допомогою КЕП, BankID або MobileID;
  • перейти в розділ «Електронні послуги» та обрати пункт «Електронні послуги»;
  • перейти на сторінку «Відновлення та обмін посвідчення водія»;
  • заповнити обов’язкові поля та прикріпити сканкопію медичної довідки з обох сторін (формату.pdf);
  • обрати територіальний сервісний центр МВС, в якому по закінченню карантину отримаєте виготовлене посвідчення водія;
  • підписати заяву за допомогою КЕП, ВаnkID або MobilеID;
  • сплатити за послугу особистою банківською картою;
  • перевірити надходження на свою електронну пошту квитанції про сплату за послугу;
  • після отримання на свою електронну пошту листа від ТСЦ МВС про обробку заявки, направити у відповідь номер квитанції про сплату послуги;
  • після оновлення посвідчення водія в Електронному кабінеті водія, нове е-посвідчення водія з’явиться в застосунку «Дія» протягом доби. Тепер ви маєте право керувати транспортним засобом;
  • після завершення карантину отримати готове посвідчення водія в обраному територіальному сервісному центрі МВС.

Нагадаймо, що сервісній центри МВС надають лише невідкладні послуги. На Полтавщині послуги можна отримати лише в сервісному центрі, що у Полтаві.


 


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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: водительское удостоверение Сервисный центр МВД
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