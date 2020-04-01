У Кременчуці у лікарні з пневмонією лежить 51 людина

Сегодня, 12:08 Просмотров: 1 930

За минулу добу медики відправили до лабораторії 14 зразків на ПЛР-дослідження щодо коронавірусу

На під час засідання оперативного штабу щодо запобігання коронавірусу у мерії проінформували про рівень захворюваності на пневмонію, грип та ГРВІ у Кременчуці.



Протягом минулої доби з діагнозом «ГРВІ» до лікарів звернулося 48 дорослих та 14 дітей, з пневмонією — двоє дорослих, усі вони знаходяться на амбулаторному лікуванні.



На стаціонарному лікуванні з пневмонією у Кременчуці перебуває 51 особа, у одного пацієнта важкий перебіг хвороби.



Медики продовжують проводити тестування на коронавірус: минулої доби зробили 6 експрес-тестів, які показали негативні результати.



До обласної лабораторії відправили 14 зразків на ПЛР-дослідження — це ті люди, які перебували на лікуванні у пульмонологічному відділенні Першої лікарні (11 осіб) та три людини, які лежать в інфекційному відділені ЛІЛ «Кременчуцька». На жаль, надіслати усі зразки одночасно не є можливим, адже існує певна квота, скільки лабораторія може прийняти їх у день.



Також у мерії наголосили, що зразки другої пацієнтки, у якої лабораторно виявили COVID-19, направлять для перевірки до референс-лабораторії Києва, аби підтвердити результати від обласної лабораторії.



