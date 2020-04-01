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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Кількість спецпосвідчень зростає: 14 805 кременчужан мають спецпосвідчення для перевезень

Сегодня, 11:44 Просмотров: 1 641 Комментариев: 4

 

Проїзд кременчужан у транспорті обходиться міскому бюджету у 200 тисяч гривень щодня

Станом на 1 квітня, 14 805 кременчужан отримали спеціальні посвідчення, які дозволяють містянам користуватися транспортом у час карантину. 


Міський голова Віталій Малецький на штабі оперативного реагування повідомив, що 488 суб'єктам виписали посвідчення для галузей критичної інфраструктури (медиків, правоохоронців, працівників критичної інфраструктури - продавці, провізори аптек...).


Нагадаємо, що робота транспорту в особливий період обходиться міському бюджету у 200 тисяч гривень щодня. Планувалося, що спочатку 11 тисяч кременчужан отримають спецпосвідчення у разі введення особливого режиму руху транспорту. 


11 тисяч кременчужан планують перевозити за спеціальними посвідченнями (схема спецмаршрутів)

4
Автор: Альона Душенко
Теги: спецперевезення транспорт карантин

Комментарии: 4

784
Angel737:
Сегодня, 11:56

Медиків, правоохоронців, працівників критичної інфраструктури - продавці, провізори аптек.

Для этой категории нужно!


0
86
VladimirS:
Сегодня, 12:09

Согласен! Однако после развозки людей нужной категории троллейбусы возят воздух. Сам лично видел сегодня после 10-00 в районе Центрального рынка 5-6 троллейбусов совсем пустые.


+19
400
БРАТ:
Сегодня, 12:52

на підприємстві працює більш ніж 500 працівників... видали лише -50 посвідчень!

приблизно: нехай 1/3 має власне авто, ще трішки живе в межах підприємства... А ІНШИМ ЯК ДОБИРАТИСЬ ДО РОБОТИ????
Пан мер мабуть цього не розуміє.

 

погоджусь з [quote=VladimirS][/quote]- тралейбуси їздять ПОРОЖНІ!!!


+11
3 133
Daniel Mroz:
Сегодня, 13:32

Цитата: БРАТ
А ІНШИМ ЯК ДОБИРАТИСЬ ДО РОБОТИ????

Та тому що наші чиновники відірвані від реальності і присосалися до бюджету ,як клопи ,встановивши собі зарплати в тисячі євро. І при цьому люблять давати поради та критикувати пенсіонерів з пенсією в 50-70 євро та іншим пересічним із зарплатнею в пару- тройку сотень євро. Тільки бюджет формується податками з підприємств та працівників ,які там працюють, а їм на це плювати - бюджет для себе доїтимуть до останнього. Складається враження, що деякі з мерії вважають, що і хліб росте на хлібному дереві.  


+4
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