Кількість спецпосвідчень зростає: 14 805 кременчужан мають спецпосвідчення для перевезень

Станом на 1 квітня, 14 805 кременчужан отримали спеціальні посвідчення, які дозволяють містянам користуватися транспортом у час карантину.
Міський голова Віталій Малецький на штабі оперативного реагування повідомив, що 488 суб'єктам виписали посвідчення для галузей критичної інфраструктури (медиків, правоохоронців, працівників критичної інфраструктури - продавці, провізори аптек...).
Нагадаємо, що робота транспорту в особливий період обходиться міському бюджету у 200 тисяч гривень щодня. Планувалося, що спочатку 11 тисяч кременчужан отримають спецпосвідчення у разі введення особливого режиму руху транспорту.