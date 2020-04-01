Кількість спецпосвідчень зростає: 14 805 кременчужан мають спецпосвідчення для перевезень

Сегодня, 11:44 Просмотров: 1 641 Комментариев: 4

Проїзд кременчужан у транспорті обходиться міскому бюджету у 200 тисяч гривень щодня

Станом на 1 квітня, 14 805 кременчужан отримали спеціальні посвідчення, які дозволяють містянам користуватися транспортом у час карантину.





Міський голова Віталій Малецький на штабі оперативного реагування повідомив, що 488 суб'єктам виписали посвідчення для галузей критичної інфраструктури (медиків, правоохоронців, працівників критичної інфраструктури - продавці, провізори аптек...).





Нагадаємо, що робота транспорту в особливий період обходиться міському бюджету у 200 тисяч гривень щодня. Планувалося, що спочатку 11 тисяч кременчужан отримають спецпосвідчення у разі введення особливого режиму руху транспорту.



